Эффектные виражи и адреналин на максимуме! Как прошел II Гран-при по дрифтингу в Гродно?

Эффектные виражи и адреналин на максимуме. Гродно стал столицей II Гран-при по дрифтингу и собрал почти три десятка пилотов из Беларуси, России и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрелищные заезды прошли в самом центре города и привлекли сотни туристов из разных стран. Многие специально планировали поездку на даты соревнований, ведь в мире считаные города предоставляют площадки для автоспорта. Городской ландшафт добавляет сложности процессу и, конечно, эффектности.

Не Монако и не Лос-Анджелес – Гродно наравне с мировыми столицами автоспорта принимает II Гран-при по дрифтингу. За кубок борются почти 30 пилотов из Беларуси, России и Польши. Стрелки спидометров на максимуме. В Гродно завершился масштабный II Гран-при по дрифтингу. Участие в Гран-при открытое – польский дрифт-пилот Адам Залевский не упустил возможность показать свое автомастерство. В последние годы выступает в Германии, для приезда на соревнования в Гродно воспользовался белорусским безвизом. Адам Залевский, дрифт-пилот (Польша):

Я участвовал в чемпионате Европы продолжительное время и после этого решил, что хочу исследовать культуру дрифта в разных странах мира. Гродно мне очень нравится, очень крутой город и очень чистый. В Беларуси очень вкусная национальная еда. Здесь мы находимся в центре города, в плане трека это отлично – он небольшой, узкий, мне интересно на нем выступить.