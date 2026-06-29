Эффектные виражи и адреналин на максимуме! Как прошел II Гран-при по дрифтингу в Гродно?
Эффектные виражи и адреналин на максимуме. Гродно стал столицей II Гран-при по дрифтингу и собрал почти три десятка пилотов из Беларуси, России и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрелищные заезды прошли в самом центре города и привлекли сотни туристов из разных стран.
Многие специально планировали поездку на даты соревнований, ведь в мире считаные города предоставляют площадки для автоспорта. Городской ландшафт добавляет сложности процессу и, конечно, эффектности.
Не Монако и не Лос-Анджелес – Гродно наравне с мировыми столицами автоспорта принимает II Гран-при по дрифтингу. За кубок борются почти 30 пилотов из Беларуси, России и Польши. Стрелки спидометров на максимуме.
В Гродно завершился масштабный II Гран-при по дрифтингу.
Участие в Гран-при открытое – польский дрифт-пилот Адам Залевский не упустил возможность показать свое автомастерство. В последние годы выступает в Германии, для приезда на соревнования в Гродно воспользовался белорусским безвизом.
Адам Залевский, дрифт-пилот (Польша):
Я участвовал в чемпионате Европы продолжительное время и после этого решил, что хочу исследовать культуру дрифта в разных странах мира. Гродно мне очень нравится, очень крутой город и очень чистый. В Беларуси очень вкусная национальная еда. Здесь мы находимся в центре города, в плане трека это отлично – он небольшой, узкий, мне интересно на нем выступить.
Гран-при по дрифтингу Гродно принимает уже во второй раз. Единственный город Беларуси, который позволяет в самом центре устраивать безопасные старты.
Евгений Никитин, директор соревнований:
Это мероприятие на уровне даже не то, что города или страны, я бы сказал, что это мероприятие на уровне региона. Потому что ближайшие соревнования на улицах города – Гран-при в Монако Формулы-1. И в Гродно мы проводим такие соревнования. У меня даже мурашки по коже от того, что мы проводим. Мы можем быть полезны городу, потому что мы развиваем туризм. Об этом говорят все. Миллионные охваты роликов, всего. Все вау, всем очень интересно.
В этот раз Кубок Гродно по дрифтингу завоевал Ярослав Гавриков из российского Домодедово. В четверку лидеров вошел и белорус Алексей Вишневский из Минска.
Подробности в видео.