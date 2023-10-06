Рецепт классического итальянского омлета – фриттаты

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня мы готовим классический итальянский омлет, он же фриттата. Что отличает фриттату от классического омлета? Это то, что в нем преобладают овощи, а не яйца. Для приготовления фриттаты нам понадобится лук, цукини, перец, зелень (укроп, петрушка), помидоры, маслины, яйца, красная сладкая паприка и молоко.

Приступаем к готовке. Цукини у нас крупный, мы можем видеть на разрезе большие семечки, их нужно удалить. Цукини нарезаем крупно. Все складываем в одну миску. Репчатый лук – четвертинка. Нарезаем крупно, кубиками, отправляем к цукини. Половинку болгарского перца нарезаем крупно. У нас получается яркое и красочное блюдо. Половину томата тоже нарезаем крупно. Наши овощи готовы, сейчас будем заниматься омлетом.

Разбиваем три яйца. Чтобы сделать идеальный омлет, соотношение яиц и молока должно быть 1:3, яиц должно быть в три раза больше. Добавляем черный перец, соль. Все перемешиваем. В классическом варианте приготовления фриттаты овощи нужно обжаривать на сковороде. Но у нас мало времени, я покажу вам быстрый способ. Мы просто все смешаем и запечем в духовом шкафу. Омлет подготовлен, овощи подготовлены. Осталось нарубить зелень и порезать маслины. У нас итальянский омлет, поэтому базилик здесь уместен. Также мы берем петрушку и укроп. Все это мелко нарезаем.