Белорусские каратистки покоряют мир! Поговорили с членом национальной команды

Юрий Царев, ведущий: Гордость берет за белорусов, потому что наши ребята, наши девчата показывают всегда очень классные результаты. Поэтому нам очень приятно видеть тебя здесь, видеть эту награду. Расскажи, пожалуйста, про свой крайний старт.

Ульяна Маркова, мастер спорта международного класса, член национальной команды Республики Беларусь по карате:

Мы выезжали последний раз в Бразилию на Чемпионат мира среди студентов, это был крайний старт в спортивном сезоне, хороший турнир, хорошо организованный, достойные участники, соперники и очень красивый город. Мы были в Бразилиа.

Юрий Царев:

Насколько тебе тяжело далось перейти в поединок постоянно?

Ульяна Маркова:

У меня, как и у любого каратиста, стоял выбор: заниматься ката или кумитэ. Вначале и ката, и кумитэ имеют место быть у детей, а дальше с возрастом уже нужно принять решение. Мне кажется, что кумитэ выбирают люди с таким темпераментом характера, как холерик, так как для того, чтобы получилось достойно представлять страну или клуб на соревнованиях в дисциплине ката, необходима усидчивость, монотонное повторение одних и тех же движений, что очень тяжело с таким характером, как у меня.