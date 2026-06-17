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«Вспышки» – певица Стасья Корсак рассказала о новой летней композиции

17 июня 2026 10:19
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – премьера! Юная талантливая певица Стасья Корсак готова удивлять.

«Вспышки» – певица Стасья Корсак рассказала о новой летней композиции-2

Стасья Корсак, певица:
Лето началось жарко! 1 июня я презентовала свою новую песню «Вспышки», с которой сегодня к вам и пришла. 1 июня был первый экзамен у 9-классников по всей Беларуси, перед объявлением билетов, изложений и вариантов по математике я презентовала свою песню. Получается, была моя песня, и сразу после этого начинался экзамен. Кстати говоря, многие писали, что я их очень даже подбодрила, и они написали лучше, чем думали. 

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# Музыка # Белорусская музыка

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