«Эффект Долиной» – возможно ли такое в Беларуси? И как не попасть в жилищную мышеловку

На неделе в соцсетях широкую огласку получил «эффект Долиной». Это история о том, как известная российская певица продала квартиру якобы под давлением мошенников и смогла вернуть собственность. При этом покупатель элитной недвижимости в итоге осталась и без денег, и без заветных квадратов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После этого соцсети накрыла волна возмущений, а Долину начали активно отменять. Некоторые заведения вычеркнули ее имя из новогодних афиш. Магазины закрыли вход, а в российской думе задумались, как обезопасить сделки с недвижимостью. Все-таки Булгаков был прав: москвичи – хорошие люди, только квартирный вопрос испортил их. А возможно ли такое в нашей стране и с какими трудностями могут столкнуться белорусы? На неделе в жилищных вопросах разбиралась Анастасия Иванникова.

Анастасия Иванникова, корреспондент:

Главней всего погода в доме. Из песни, как говорится, слов не выкинешь. Но прислушиваются к ним, увы, далеко не все. Те самые квартирные тучи с грозой и непогодой сгуститься могут даже на этапе покупки или аренды заветных квадратных метров. История, которая уже не первый день не сходит с первых полос новостных лент. И тот случай, когда и похожие «обезДолиные», и те, кто, как говорится, мимо проходил, спорят, кто прав и виноват.

Лариса Долина, народная артистка России:

Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия.

Народная артистка России попала в эпицентр громкого скандала. За погодой в ее доме теперь следит, без преувеличения, весь интернет. Вот только ее ли дома? Еще летом прошлого года Лариса Долина рассказала, как попалась на уловку аферистов. Продала квартиру и перевела деньги вместе с личными накоплениями на якобы «защищенные счета». Общий ущерб оценивается больше чем в 4 миллиона долларов. Виновные уже предстали перед судом. Как раз спорным и стало решение суда о возвращении права собственности на квартиру Долиной. Покупательница апартаментов осталась и без денег, и без жилья. Возмещать ущерб она должна с мошенников.

Зарина Залевская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Когда применяется двусторонняя реституция, сделка возвращается в первоначальное состояние. Но это в том случае, если будут замешаны продавец и покупатель и больше никого. Если будут замешаны третьи лица, то есть мошенники, тут вопрос, как у них забрать эти денежные средства. «Похищение новоселья» сказалось на самой артистке. «Не Долину» стали использовать как маркетинговый ход, а понятие «эффект Долиной» даже закрепилось в популярной интернет-энциклопедии. В крупном белорусском агентстве недвижимости отмечают: отголоски российской истории наш рынок не почувствовал. И тут же напоминают: чистота сделок – вопрос номер один.

Анжела Третьяк, руководитель отдела продаж вторичного жилья агентства недвижимости:

Я точно бы посоветовала внимательно относиться к таким показателям, как личность продавца, насколько продавец правильно себя ведет, готов отвечать на вопросы, готов пояснять что-то, касающееся лиц, зарегистрированных в квартире, которые в ней проживали или имели права, права третьих лиц, на каких условиях квартира приобреталась в собственность. Тоже важно, чтобы было правильное понимание, кто еще имеет права на этот объект недвижимости. Перепланировка.

Найти компромисс стороны пока, увы, не могут. Лариса Долина уже предложила вернуть покупательнице Полине Лурье деньги. Но вот отдавать она их хочет поэтапно – в течение трех с лишним лет равными платежами. И здесь уже не согласна вторая сторона. Кстати, тех, кто попал под влияние обмана, защищает и белорусское законодательство. Зарина Залевская:

Должно быть возбуждено уголовное дело и вынесен приговор, после этого можно говорить о том, что человек был введен в заблуждение мошенниками. Были такие ситуации, когда черные риелторы вынуждали людей продавать квартиры, обещая им приобрести иное жилое помещение, но меньшего размера в другом городе. И не приобретали. Черных мошенников осудили, вынесен был приговор. И, конечно, люди уже могли обращаться в суд. На самом деле схема с подобным квартирным мошенничеством классическая. Преступники в мессенджерах вводят в заблуждение человека и под вымышленными предлогами заставляют продать квартиру. Доверчивые белорусы, увы, попадаются.