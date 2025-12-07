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«Эффект Долиной» – возможно ли такое в Беларуси? И как не попасть в жилищную мышеловку

07 декабря 2025 17:12
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На неделе в соцсетях широкую огласку получил «эффект Долиной». Это история о том, как известная российская певица продала квартиру якобы под давлением мошенников и смогла вернуть собственность. При этом покупатель элитной недвижимости в итоге осталась и без денег, и без заветных квадратов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

После этого соцсети накрыла волна возмущений, а Долину начали активно отменять. Некоторые заведения вычеркнули ее имя из новогодних афиш. Магазины закрыли вход, а в российской думе задумались, как обезопасить сделки с недвижимостью.

Все-таки Булгаков был прав: москвичи – хорошие люди, только квартирный вопрос испортил их. А возможно ли такое в нашей стране и с какими трудностями могут столкнуться белорусы?

На неделе в жилищных вопросах разбиралась Анастасия Иванникова. 

«Эффект Долиной» – возможно ли такое в Беларуси? И как не попасть в жилищную мышеловку-2

Анастасия Иванникова, корреспондент:
Главней всего погода в доме. Из песни, как говорится, слов не выкинешь. Но прислушиваются к ним, увы, далеко не все. Те самые квартирные тучи с грозой и непогодой сгуститься могут даже на этапе покупки или аренды заветных квадратных метров. 

История, которая уже не первый день не сходит с первых полос новостных лент. И тот случай, когда и похожие «обезДолиные», и те, кто, как говорится, мимо проходил, спорят, кто прав и виноват.

«Эффект Долиной» – возможно ли такое в Беларуси? И как не попасть в жилищную мышеловку-4

Лариса Долина, народная артистка России:
Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. 

«Эффект Долиной» – возможно ли такое в Беларуси? И как не попасть в жилищную мышеловку-6

Народная артистка России попала в эпицентр громкого скандала. За погодой в ее доме теперь следит, без преувеличения, весь интернет. Вот только ее ли дома? Еще летом прошлого года Лариса Долина рассказала, как попалась на уловку аферистов. Продала квартиру и перевела деньги вместе с личными накоплениями на якобы «защищенные счета». 

Общий ущерб оценивается больше чем в 4 миллиона долларов. Виновные уже предстали перед судом. Как раз спорным и стало решение суда о возвращении права собственности на квартиру Долиной. Покупательница апартаментов осталась и без денег, и без жилья. Возмещать ущерб она должна с мошенников.

«Эффект Долиной» – возможно ли такое в Беларуси? И как не попасть в жилищную мышеловку-8

Зарина Залевская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Когда применяется двусторонняя реституция, сделка возвращается в первоначальное состояние. Но это в том случае, если будут замешаны продавец и покупатель и больше никого. Если будут замешаны третьи лица, то есть мошенники, тут вопрос, как у них забрать эти денежные средства.

«Похищение новоселья» сказалось на самой артистке. «Не Долину» стали использовать как маркетинговый ход, а понятие «эффект Долиной» даже закрепилось в популярной интернет-энциклопедии. В крупном белорусском агентстве недвижимости отмечают: отголоски российской истории наш рынок не почувствовал. И тут же напоминают: чистота сделок – вопрос номер один. 

«Эффект Долиной» – возможно ли такое в Беларуси? И как не попасть в жилищную мышеловку-10

Анжела Третьяк, руководитель отдела продаж вторичного жилья агентства недвижимости:
Я точно бы посоветовала внимательно относиться к таким показателям, как личность продавца, насколько продавец правильно себя ведет, готов отвечать на вопросы, готов пояснять что-то, касающееся лиц, зарегистрированных в квартире, которые в ней проживали или имели права, права третьих лиц, на каких условиях квартира приобреталась в собственность. Тоже важно, чтобы было правильное понимание, кто еще имеет права на этот объект недвижимости. Перепланировка. 

«Эффект Долиной» – возможно ли такое в Беларуси? И как не попасть в жилищную мышеловку-12

Найти компромисс стороны пока, увы, не могут. Лариса Долина уже предложила вернуть покупательнице Полине Лурье деньги. Но вот отдавать она их хочет поэтапно – в течение трех с лишним лет равными платежами. И здесь уже не согласна вторая сторона. Кстати, тех, кто попал под влияние обмана, защищает и белорусское законодательство. 

Зарина Залевская:
Должно быть возбуждено уголовное дело и вынесен приговор, после этого можно говорить о том, что человек был введен в заблуждение мошенниками. Были такие ситуации, когда черные риелторы вынуждали людей продавать квартиры, обещая им приобрести иное жилое помещение, но меньшего размера в другом городе. И не приобретали. Черных мошенников осудили, вынесен был приговор. И, конечно, люди уже могли обращаться в суд.

На самом деле схема с подобным квартирным мошенничеством классическая. Преступники в мессенджерах вводят в заблуждение человека и под вымышленными предлогами заставляют продать квартиру. Доверчивые белорусы, увы, попадаются. 

«Эффект Долиной» – возможно ли такое в Беларуси? И как не попасть в жилищную мышеловку-14

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Форма предлога мошенничества может меняться, но при этом базовые маркеры остаются одни и те же: денежные средства под угрозой, конфиденциальные данные, предлоги перевода, установка приложений для дистанционного доступа к телефону, банкингу. И любая схема сводится к переводу денежных средств. 

Далее смотрите в видео.

# Лариса Долина # Мошенничество # Недвижимость

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