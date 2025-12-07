Ворота открыты – только заходи. Что ждёт белорусов в Алжире? Итоги визита Лукашенко

Состоялся первый визит Александра Лукашенко в Алжир, и прошел он в соответствии со статусом. Максимально насыщенная программа, встреча с Президентом Алжира, переговоры в других форматах, бизнес-форум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нам хочется зайти на этот рынок. Вообще, Африка – это драйвер, и задача для белорусов – там закрепиться. Алжир – большая страна. Свыше 40 миллионов населения. Богата нефтью и газом. Конкуренция там высокая. Но, судя по тональности переговоров, у партнеров есть интерес к нашей продукции. Фармацевтика, продукты питания, тракторы и другая техника, ВПК – чем богаты, тем и готовы поделиться. Но наш главный козырь, пожалуй, даже не в этом. В Алжир, как и в любую другую страну, мы идем как партнеры. Без колониальных замашек и желания доминировать, что для многих выходит сегодня на первый план.

Крупнейшая по площади страна Африки с населением в 47 миллионов, богатая углеводородами и минералами. Горы, Средиземноморское побережье и бескрайняя пустыня. Это все Алжир. Сегодня сознательно одно из самых закрытых государств мира. Со своим взглядом и желанием развиваться независимо. Потому что помнят, как было еще вчера, когда их ресурсами и жизнями распоряжались колонизаторы, главным образом французы.

Алена Сырова, политический обозреватель:

В Алжире говорят, что страна может обеспечить себя всем необходимым. И с этим не поспоришь. Государство действительно во многом самодостаточное. Но лучше всего здесь умеют торговать. Кажется, что этот процесс ни на секунду не замирает. А звуком самого города, столицы Алжира, я бы назвала звук контейнеров. Кажется, что их безостановочно и круглосуточно грузят на корабли.

Спустя десятилетия после обретения независимости перестать жить с оглядкой на европейцев окончательно пока не получилось. Алжир – экспортер газа в Европу, на этом зарабатывает, и импортер, например, европейской пшеницы, а еще сухого молока. Горлов: по итогам 2025 года Беларусь продала 35 тысяч тонн сухого обезжиренного молока. Подробности. Да и нужно ли государству полностью замыкаться? Не эффективнее ли организовывать себе возможность выбора? Хочешь – закупай продукты, хочешь – пользуйся своими. Но, чтобы свои были, нужны технологии. Нужны альтернативные источники поставок. Диверсификация сфер экономики, чтобы не только от продажи нефти и газа зависеть, развитие промышленности и АПК. Диверсификация рынков сбыта – тот путь, по которому сегодня идет Алжир. И ищет для этого партнеров.

Опоздали мы в Алжир с нашей продукцией или нет?

Этот вопрос Александр Лукашенко задавал министру иностранных дел за месяц до визита в африканскую страну. И только по итогам переговоров со своим алжирским коллегой получил окончательный ответ. Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Алжиру. Это наша тема. Вот только базовый минимум Алжиру не нужен. Если лекарства, то те, которых у них нет. Если техника, то энергонасыщенная. Профильные министры поделились подробностями переговоров лидеров Беларуси и Алжира.

Максимальный прагматизм без витиеватых формулировок. Такая тональность первого визита Президента Беларуси в Алжир. Стороны ее задали в первые же часы, когда, не успев сойти с трапа борта номер один, глава государства провел переговоры с премьер-министром страны. Беларусь и Алжир должны составить работоспособный план отношений и действий. Конкретные проекты есть. Большую роль в этом сыграл и масштабный бизнес-форум, который предшествовал визиту на высшем уровне. Большая часть договоренностей – в промышленности. Речь идет и о поставках техники, и о создании совместных производств, обучении. И это важно. Беларусь идет в Африку не с позицией сиюминутной выгоды и «возьми Боже, что там негоже», а с уважением к партнерам и правдивой готовностью быть взаимополезными.

Рыженков: постулат Президента при организации визитов – воспринимать наших партнtров как настоящих друзей. Подробности. Президент часто говорит о своем подходе к работе, который звучит как «делай как я». И как раз в Алжире Александр Лукашенко продемонстрировал его прямо во время переговоров с коллегой, озвучив идею проекта на троих. Можем на троих построить предприятия – Лукашенко о сотрудничестве с Алжиром и Оманом. Подробности. Это о том, чтобы видеть перспективу и мыслить стратегически, делая тактически верные и точечные шаги. В данном случае – по Африканскому континенту. Он открыт для нас теперь со всех сторон. Ворота распахнуты – заходи, с какой удобно. Лукашенко: Алжир – это глобальные ворота в Африку. Подробности.