Все початки уже с плесенью! Под Дзержинском до сих пор стоит поле кукурузы – в чём причина?

Не знаем, насколько можно считать 40 гектаров неубранной кукурузы деталью, которая повлияет на общее положение, но с такой аграрной картиной столкнулась съемочная группа программы «Неделя».
Не знаем, насколько можно считать 40 гектаров неубранной кукурузы деталью, которая повлияет на общее положение, но с такой аграрной картиной столкнулась съемочная группа программы «Неделя».
Прямо под Дзержинском – кукурузное поле. До сих пор урожай не в закромах. А кукуруза хорошая. Скорее всего, ее хотели убрать на зерно, но не получилось. Все початки с плесенью. Стебель практически полностью уничтожен. Урожай явно пострадал.
Да, есть мнение, что кукурузу на зерно можно убирать и в декабре – в таких случаях легче обмолот и нет затрат на сушку. При длительных минусовых температурах зерно замерзает, высыхает и легко отделяется от початков. Но в этом случае явно инновационный метод не сработал.
Тогда в чем дело? За пояснениями мы обратились в управление сельского хозяйства и продовольствия Дзержинского райисполкома. Там в курсе ситуации и обещают в ближайшее время фермера, кому и принадлежит поле, призвать к ответу.
Мы заехали на это поле. Я вам даже, смотрите, кукурузу привезла. Откройте ее, она даже на зерно не будет годиться.
Илья Буйко, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дзержинского райисполкома:
Она идет на зерно. Мы будем ее дорабатывать, сушить, поэтому все участки уберем. Там на сегодняшний день произрастает кукуруза фермерского хозяйства, которому Дзержинский район и предприятия района оказывают содействие в уборке данной кукурузы. Сроки, соответственно, были затянуты с учетом погодных условий.
Фермеру неоднократно мы напоминали о сроках уборки. Тем не менее помощь, которую предлагали, была с его стороны не принята. На сегодняшний день те предприятия, которые приступили к уборке данной кукурузы, не работают, и предприятие по доработке кукурузы. Кукуруза на зерно, поэтому оказываем содействие. Ведется работа по ее уборке.