Все початки уже с плесенью! Под Дзержинском до сих пор стоит поле кукурузы – в чём причина?

Не знаем, насколько можно считать 40 гектаров неубранной кукурузы деталью, которая повлияет на общее положение, но с такой аграрной картиной столкнулась съемочная группа программы «Неделя».

Прямо под Дзержинском – кукурузное поле. До сих пор урожай не в закромах. А кукуруза хорошая. Скорее всего, ее хотели убрать на зерно, но не получилось. Все початки с плесенью. Стебель практически полностью уничтожен. Урожай явно пострадал.

Да, есть мнение, что кукурузу на зерно можно убирать и в декабре – в таких случаях легче обмолот и нет затрат на сушку. При длительных минусовых температурах зерно замерзает, высыхает и легко отделяется от початков. Но в этом случае явно инновационный метод не сработал. Тогда в чем дело? За пояснениями мы обратились в управление сельского хозяйства и продовольствия Дзержинского райисполкома. Там в курсе ситуации и обещают в ближайшее время фермера, кому и принадлежит поле, призвать к ответу.

Мы заехали на это поле. Я вам даже, смотрите, кукурузу привезла. Откройте ее, она даже на зерно не будет годиться.