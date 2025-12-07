Вильнюсу все неймется – в Гродно упал литовский дрон. Наши специалисты провели анализ обломков, включая видеозапись и навигационные данные. После инцидента в МИД был вызван представитель Литвы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Маршрут БПЛА предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в Литву, как заявили в Министерстве иностранных дел. Наша страна расценивает это как преднамеренную провокацию и требует от Вильнюса предоставить всю информацию об инциденте, включая цели запуска и оператора воздушного судна. А также провести расследование и наказать ответственных.

Это уже не первая попытка Литвы пойти на открытое обострение. Еще живы воспоминания о том, что Вильнюс устроил на границе. А сейчас требует от ЕС кары в отношении Минска. Литовские чиновники наперебой просят Брюссель ввести новые ограничения против Беларуси.

При этом Вильнюс продолжает нести убытки: как в результате закрытия границ, по данным местных СМИ, уже минус 100 миллионов евро, так и из-за санкций в целом. Только Клайпедский порт потерял чуть ли не пятую часть заказов. Конечно, это сказывается на ситуации в стране. Часть больниц в Литве уже приостановила бесплатную помощь пациентам до конца года. Причина – недостаток финансирования.

В целом ситуация в ЕС не очень. По информации «Блумберг», показатели уровня жизни в Европейском союзе по сравнению с США самые низкие за последние 40 лет. В статье подчеркивается, что счета за энергию выросли на 60 %, а рост производства составил всего 1,2 %. Среди фундаментальных проблем – нежелание лидеров ЕС уступать контроль и привычка устанавливать собственные правила.