Эдвард Войнилович – великий минчанин, выведший сельское хозяйство Беларуси на новый уровень и построивший Красный костел

Реформатор Минского края, передовой белорусский и польский общественно-политический деятель XIX – начала XX веков, меценат. Он вывел наше сельское хозяйство на новый уровень и стал инициатором строительства знаменитого Красного костела.

Эдвард Войнилович родился в 1847 году в деревне Слепянка под Минском в зажиточной шляхетской семье Адама Войниловича и Анны Ванькович. Получил образование в Петербургском технологическом институте, а затем стажировался на заводах Бельгии и Голландии, откуда и привез с собой модерновый европейский экономический опыт.

В 1883 году он был назначен почетным мировым судьей Слуцкого уезда, чем особенно гордился, а в 1888 году избран вице-председателем Минского общества сельского хозяйства. Председателем этого аграрного общества формально считался начальник губернии Минска, но основной груз ответственности лежал на плечах вице-председателя. Так как, по сути, это было детище Войниловича, он пользовался огромным авторитетом у землевладельцев Минской губернии. Находилась организация на месте, где сейчас размещается Министерство внутренних дел.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Здесь собирались самые крупные землевладельцы Минской губернии, делились опытом, помогали друг другу как могли. Здесь же, на базе этого общества, готовились настоящие законопроекты, которые впоследствии направляли в Петербург. Конкретно Эдвард Войнилович стал инициатором законопроекта об отмене сервитутного права – крупнейшего пережитка крепостничества. Более того, Эдвард Войнилович впоследствии получил от Петра Аркадьевича Столыпина предложение занять пост министра сельского хозяйства Российской империи, но от этого предложения он все же отказался.

В 1901 году начался кризис в лесном хозяйстве Российской империи. Члены Минского аграрного общества решили, что систематизация лесных торгов необходима и Минску. Проект Войниловича был направлен в Петербург.

И в 1904 году в столице была учреждена лесная биржа. Находилась она на месте современного кинотеатра «Центральный» и была одной из самых крупных в Российской империи. Ее товарооборот превзошел все ожидания: в 1913 году он составил около миллиона рублей. Более того, если все биржи действовали на внутренние потребности страны, то наша, минская, осуществляла в первую очередь экспорт российского леса за пределы государства.

Одним из самых ярких эпизодов в жизни аграрного общества стала большая сельскохозяйственная выставка 1901 года. Она была приурочена к 25-летию организации и продемонстрировала всему краю достижения в сельском хозяйстве за четверть века. Событие провели на месте современного дома по Карла Маркса, 36. Здесь когда-то размещалось Минское дворянское депутатское собрание, где часто проходили экспозиции, конференции по хозяйству. Посещаемость выставки была высокой, съехались землевладельцы со всей губернии, в гостиницах не хватало мест, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Делалось это в первую очередь для того, чтобы землевладельцы, земледельцы могли поделиться опытом, могли оценить, что уже было сделано за 50 лет с момента отмены крепостного права. Несмотря на то, что выставка, конечно же, привела к серьезным растратам, расходам, тем не менее это принесло огромную прибыль. По воспоминаниям Войниловича, эта прибыль стала базисом для организации подобных выставок в Минске.

Трижды Эдвард Войнилович избирался в Российскую государственную Думу, а в 1906 году стал членом Государственного Совета России от Минской губернии. Кроме отличных знаний в экономике он еще хорошо разбирался в этнокультурных особенностях нашего региона, с крестьянами разговаривал исключительно на белорусском языке, хотя как шляхтич в быту пользовался польским.

Войнилович всегда был занят: будь то организация выставок или подготовка различных проектов. Казалось, что он хочет раствориться в работе, лишь бы забыть о семейной трагедии.

Друг за другом скончались от туберкулеза его дети – 12-летний сын Симеон и 19-летняя дочь Елена. В память о детях родители решают пожертвовать огромную сумму денег на строительство в Минске костела. Возведение храма обошлось Войниловичам в 300 тысяч рублей (в сегодняшнем эквиваленте это порядка 12 млн долларов). Более чем серьезная часть наследства, которую передавать уже было некому. Строительство костела Святых Симеона и Елены в Минске завершилось в 1910 году, здесь захоронили детей Войниловича.

Шедевр краснокирпичной архитектуры – самый известный католический храм Минска. Автор – польский архитектор Томаш Пайздерский. Храм оригинальный, кирпич был привезен специально из Ченьстохова – польского святого местечка.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

В этом костеле сосредоточен особый символизм. Если мы на него внимательно посмотрим, то увидим три башни. Одна из них – самая крупная, 40-метровая – символизирует родительскую скорбь. Когда-то она просматривалась абсолютно со всех точек города, это было самое высокое строение у нас в Минске. Две башни поменьше символизируют погибших детей.

Военное лихолетье – Октябрьский переворот и польско-советская война – стали для Эдварда Войниловича тяжелым временем. В феврале 1918 года революционные солдаты и подстрекаемые большевиками крестьяне окрестных деревень совершили чудовищный погром родовой усадьбы Войниловичей. Уничтожили культурное наследие 11 поколений – то, что собиралось с середины XVI века в виде инвентаря, портретов, предметов искусства. Пострадали библиотека, которая насчитывала около пяти тысяч экземпляров, и ценный архив с информацией о родословной 400-летней давности. Эдвард, конечно, горевал, но мстить было не в его характере.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Наоборот, когда сюда пришли польские войска во время польско-советской войны, выставили виселицы возле этого имения для того, чтобы наказать крестьян. Он приказал их убрать, потому что они не виноваты, они просто не знали, что делали. После того, как само его имение было взято под контроль большевиков, естественно, он вынужден был уехать. Он уехал в Польшу, в город Быдгощ. И там он дожил до конца своих дней.

В Быдгоще он построил большой дом для детей-сирот и до конца своей жизни содержал его. Умер 16 июня 1928 года и был похоронен на местном кладбище.

Вернулся в свой родной край после смерти через 80 лет. В 2006 году рядом с Красным костелом произошло перезахоронение останков Эдварда Войниловича.

Уже много лет католическая церковь в Беларуси готовит документы для беатификации Эдварда Войниловича – причисления его к лику блаженных, учитывая его моральные человеческие качества, духовный, экономический вклад в развитие истории нашей страны.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

В 2007 году появилась идея переименовать улицу Берсона в улицу имени Эдварда Войниловича, однако, несмотря на то, что горожане обратились с этим предложением к Мингорисполкому, все-таки это решение вызвало протест у Коммунистической партии Беларуси, поэтому переименование так и не состоялось. Тем не менее в настоящее время здесь костельная община собирает подписи за переименование улицы Советской в улицу имени Эдварда Войниловича.

Безусловно, реформатор своего времени, талантливый экономист, человек, подаривший нам визитную карточку страны – Красный костел, заслуживает, чтобы в честь него назвали улицу и хранили память о великом минчанине.