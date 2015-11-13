Каким будет Минск к 2030 году? В столице завершилась общественная дискуссия по новой редакции генплана

Новости Беларуси. В столице завершилась общественная дискуссия по новой редакции генерального плана Минска. Обсуждение затянулось почти на месяц. Жители города вносили свои предложения и получали ответы на вопросы, от которых зависит будущее их дома или района.

Каким будет Минск к 2030 году? Этим вопросом уже несколько лет задаются не только градостроители, но и сами минчане. Детальная планировка белорусской столицы, а именно транспортные пути, ландшафтный дизайн, количество жилья будут прописаны в самом «архитектурном документе» – генплане Минска.

Проект будущей застройки столицы преображается каждые несколько лет. Это связано с тем, что город как живой организм постоянно развивается, появляются новые технологии.

Уникальность документа в том, что помимо архитекторов в его разработке принимают участие жители города, а утверждает Президент. Новую редакцию генплана вынесли на общественное обсуждение еще в октябре. Однако известие о планируемых переменах в генеральном плане вызвало такой резонанс, что дискуссию удалось завершить только 13 ноября.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

Интересовались перспективой развития усадебных территорий и в первую очередь вопросами, связанными с возможным сносом. Вызывает большой интерес у жителей Минска и будущее развитие зеленых территорий. Многие жители высказывают другие вопросы, которые затрагивают историю города.

Самым волнующим минчан вопросом до сих пор остается судьба частного сектора. В первой версии от этой части города планировали оставить лишь 30%. Сегодня решили сохранить до 70% индивидуальных домостроений. Снос запланирован лишь на территориях вдоль главных каркасных магистралей города. Ведь немалая часть малоэтажных застроек и частного жилья, признают специалисты, архитектурная и историческая ценность столицы.

Сейчас мы находимся в районе улицы Максима Богдановича, Коммунистическая, Киселева. Но это место более известно как Осмоловка. Вопрос о сносе или реконструкции микрорайона выносился уже не раз, в том числе и на общественное обсуждение. Есть мнение, что этот микрорайоне совсем скоро станет историко-культурной ценностью. Но это пока лишь планы и догадки. А вот что будет с Осмоловкой, совсем скоро решит генплан.

Местные жители:

Историческое, конечно. Стоит почитать хоть об этом районе, когда он создался. Я, например, всю жизнь тут живу.

Если наш район будут сносить, то в Минске уже не останется таких мест.

Кроме частного сектора приоритеты расставили и по другим направлениям. К примеру, за черту города Минск пока не заступит, а объемы строительства сократятся вдвое.

Свою лепту в обсуждение генплана внес и недавно созданный Совет старейшин. 30 экс-чиновников города не раз собирались в кругу градостроителей. Финальным аккордом долгого диалога стал официальный документ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вячеслав Юхнович, представитель Совета старейшин:

Много внимание уделялось обсуждению и, конечно, предложению защиты нашего исторического наследия, в том числе водно-зеленых зон вдоль реки Свислочь и Слепянского ручья.

Не обойдут стороной и транспортное сообщение.

Троллейбусные линии продлят почти на полсотни километров, трамвайные – на 70, а велодорожки – на полтысячи. Подумывают и о запуске скоростного трамвая в строящихся районах.

Но главное во всем этом многообразии идей не забыть четко выделить исторический центр Минска и определить охранные зоны.