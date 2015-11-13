Более 50 работников сельскохозяйственной сферы 13 ноября наградили в торжественной обстановке в Минске

Новости Беларуси. Более 50 работников сельскохозяйственной сферы 13 ноября наградили в торжественной обстановке. В преддверии профессионального праздника еще более тысячи тружеников 35 предприятий получили грамоты и благодарности на своих рабочих местах.

Среди передовиков аграрной отрасли – трактористы-машинисты, слесари, кондитеры. Сегодня в столице обеспечивают продовольственную безопасность более пяти тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Бурый, ведущий агроном по защите растений УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:

Есть стимул дальше развиваться, потому что работа интересная. Много чего нового узнаешь.

Алла Сергеева, начальник отдела заготовок и реализации плодоовощной продукции ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Горжусь тем, что участвую в обеспечении населения Минска плодоовощной продукции практически круглогодично.

Андрей Доморацкий, заместитель председателя Мингорисполкома:

85% продовольствия на прилавках наших магазинов – это белорусского производства. И оно дальше будет увеличиваться, потому что это наша основная цель, чтобы мы потребляли именно свои продукты, потому что на сегодняшний день они наиболее качественные.