Прямой эфир

Эдуард Бабарико осуждён на 8 лет лишения свободы

05 июля 2023 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минский областной суд огласил приговор Эдуарду Бабарико – сыну бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Бабарико осуждён на 8 лет лишения свободы-1

Он признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов, пособничество в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и пособничество в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни.

Подсудимый приговорен к 8 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

# Судебная система Беларуси # общество # Виктор Бабарико # Эдуард Бабарико # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Благотворительный марафон для семей со школьниками стартовал в Минской области. Кто может получить помощь?
05 июля 2023 13:31

Благотворительный марафон для семей со школьниками стартовал в Минской области. Кто может получить помощь?

Не оставляйте детей и животных в машине! В ГАИ напоминают правила безопасности во время жары
05 июля 2023 13:28

Не оставляйте детей и животных в машине! В ГАИ напоминают правила безопасности во время жары

«Смею заверить вас, товарищ Главнокомандующий». Выпускники военных вузов обратились к Президенту
05 июля 2023 13:01

«Смею заверить вас, товарищ Главнокомандующий». Выпускники военных вузов обратились к Президенту