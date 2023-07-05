Эдуард Бабарико осуждён на 8 лет лишения свободы

Он признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов, пособничество в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и пособничество в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни.

Подсудимый приговорен к 8 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.