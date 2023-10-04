Парламентская делегация возложила цветы на площади Победы в Минске

Плодотворное сотрудничество по всем направлениям – на это нацелены Минск и Бишкек. А ничто так не способствует укреплению взаимодействия как личное общение. По приглашению Совета Республики в нашу страну с официальным визитом прибыла кыргызская парламентская делегация во главе с руководителем Верховного совета страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе гостей и представители бизнес-кругов. Программа рабочего визита насыщенная, но прежде чем перейти к деловой ее части, зарубежные гости направились на площадь Победы. Обелиск в центре Минска – не только символ Победы, но и символ всенародной памяти.