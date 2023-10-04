Аграрии Брестской области приближаются к намолоту в 1,5 млн тонн зерна

Новости Беларуси. Белорусские аграрии перешагнули очередной знаковый рубеж. В закромах свыше восьми миллионов тонн зерна нового урожая с учетом рапса и кукурузы. Все области продолжают уборку «царицы полей» – намолочено 589 тысяч тонн при урожайности без малого 79 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из лидеров уборочной кампании – Брестская область. В регионе уже убрали 42 % площадей. Урожай янтаря полей радует и позволит Брестской области получить более 300 тысяч тонн зерна кукурузы.

Сергей Мурин, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

Сегодня урожайность имеем с каждого гектара 70-80 центнеров. В целом культура, кукуруза на зерно, хорошо зарекомендовала. И последние годы мы стабильно держим высокую урожайность. Получаем не менее 300-350 тысяч тонн зерна. А это стабильное подспорье для животноводства. Мы восполняем недостаток по фуражному зерну – это первое. И стоит отметить, что Брестщина уже потихоньку продвигается к рубежу в полтора миллиона тонн намолота зерна.