Вторая жизнь для хлеба. Как приготовить французские тосты с бананом и цукатами?

Во Франции делали эти тосты для того, чтобы хлебу дать вторую жизнь, приступаем к готовке. Молоко, венчик и перемешиваем. Так как наши тосты будут сладкие, добавим в яичную массу сахар. Немного сахара, перемешиваем. Немного соли, чтобы раскрыть вкус. Продолжаем взбивать. Наши тосты мы будем готовить по классическому рецепту, окунать их в молочно-яичную смесь и обжаривать на сливочном масле. Кладем на сковороду. Плавно разогреваем сковороду, чтобы масло сразу не начало гореть, берем наш хлеб, окунаем и укладываем на сковороду.

Пока жарятся тосты, мы готовим банан и сухофрукты. Берем банан и нарезаем его в произвольной форме. Также на разогретую сковороду укладываем сливочное масло, отправим туда сухофрукты и банан. Наши тосты уже начинали карамелизироваться. Наши сухофрукты уже готовы. Выключаем их. Для приготовления французского тоста можно использовать любой белый хлеб. Это может быть багет, это может быть тостовый хлеб, это может быть батон, это может быть старая пасхальная булка, которой можно дать вторую жизнь. Важно также не спалить наши тосты, так как большая температура, сливочное масло может очень быстро сгореть, что сильно повлияет на вкус нашего блюда. Время приготовления этого блюда не более 10 минут. Это очень просто и вкусно. Обжариваем наши тосты, чтобы была равномерная прожарка, чтобы со всех сторон они были красиво запечены. Выкладываем на тарелку и сразу же сервируем, чтобы это было горяченькое, вкусное блюдо. И наши сухофрукты с бананом также мы выкладываем сверху. Наше блюдо практически готово. Остались только последние штрихи. Мы берем ситечко и сахарную пудру, посыпаем. А размер порции зависит только от вашего вкуса и аппетита. Вот так быстро и просто можно приготовить необычный завтрак, который порадует вас и ваших близких.