Единый день депутата прошёл в Минске

В Минске прошел единый день депутата. В каждом районе народные избранники общались с минчанами с 8 утра до 20 часов вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске прошел единый день депутата. В каждом районе народные избранники общались с минчанами с 8 утра до 20 часов вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такой формат удобен как для горожан, так и для депутатов. Личные встречи позволяют узнать, что волнует жителей столицы, и решить проблемные вопросы. В администрации Фрунзенского района граждан принимал председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран.
По-прежнему в топе остаются вопросы коммунального хозяйства: жителей города волнует состояние подъездов и придомовых территорий. Речь шла и о жилищном строительстве. Минчане приходили также со своими инициативами. Например, поступило и предложение о переименовании некоторых столичных улиц.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Был прием, например, очень сложный жилищный вопрос у женщины, серьезные проблемы с родственниками по дальнейшему использованию жилья. Есть ряд общественных структур. Накопились какие-то вопросы, которые наши бывшие просили помочь и принять участие в их деятельности. Поэтому достаточно разнообразные вопросы, но так или иначе все они рассматриваются.
В Минске единый день депутата проходит каждую вторую среду месяца. Предварительная запись не требуется, но о теме обращения можно сообщить заранее, чтобы депутат смог изучить вопрос и предложить пути решения проблемы.