Единый день депутата прошёл в Минске

В Минске прошел единый день депутата. В каждом районе народные избранники общались с минчанами с 8 утра до 20 часов вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такой формат удобен как для горожан, так и для депутатов. Личные встречи позволяют узнать, что волнует жителей столицы, и решить проблемные вопросы. В администрации Фрунзенского района граждан принимал председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран.

По-прежнему в топе остаются вопросы коммунального хозяйства: жителей города волнует состояние подъездов и придомовых территорий. Речь шла и о жилищном строительстве. Минчане приходили также со своими инициативами. Например, поступило и предложение о переименовании некоторых столичных улиц.