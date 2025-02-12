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Единый день депутата прошёл в Минске

12 февраля 2025 19:35
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В Минске прошел единый день депутата. В каждом районе народные избранники общались с минчанами с 8 утра до 20 часов вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Единый день депутата прошёл в Минске-2

Такой формат удобен как для горожан, так и для депутатов. Личные встречи позволяют узнать, что волнует жителей столицы, и решить проблемные вопросы. В администрации Фрунзенского района граждан принимал председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран. 

По-прежнему в топе остаются вопросы коммунального хозяйства: жителей города волнует состояние подъездов и придомовых территорий. Речь шла и о жилищном строительстве. Минчане приходили также со своими инициативами. Например, поступило и предложение о переименовании некоторых столичных улиц.

Единый день депутата прошёл в Минске-4

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Был прием, например, очень сложный жилищный вопрос у женщины, серьезные проблемы с родственниками по дальнейшему использованию жилья. Есть ряд общественных структур. Накопились какие-то вопросы, которые наши бывшие просили помочь и принять участие в их деятельности. Поэтому достаточно разнообразные вопросы, но так или иначе все они рассматриваются. 

В Минске единый день депутата проходит каждую вторую среду месяца. Предварительная запись не требуется, но о теме обращения можно сообщить заранее, чтобы депутат смог изучить вопрос и предложить пути решения проблемы.

# Артем Цуран # Прием граждан # Государственная политика

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