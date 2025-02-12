Честные цены для народа – МАРТ проводит мониторинг объектов торговли

Мы давно отвыкли от обвесов продавцов на рынках и некачественной продукции на прилавках. И уже забыли, что такое отсутствие выбора и завышенные торговые надбавки. Пока на контрольную закупку не отправятся специалисты Министерства антимонопольного управления. Они выявят все недочеты, которые не всегда замечают покупатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поручил правительству разработать формулу справедливого регулирования цен, и сейчас мониторинг торговли проводят специальные группы. Честные цены для народа и единые правила торговли для всех субъектов хозяйствования страны. В этом направлении в нашей стране проведена большая работа, приняты постановления, установлены потолки цен на плодоовощную продукцию. А сейчас контрольно-аналитические мероприятия проходят по всей стране.

Лида. Рынок в центре города. На улице -10, и свежими эти фрукты уже не назовешь. Мерзлые мандарины и хурма в тепле превратятся в кашу.

– Вы сами как хозяйка купили бы такую продукцию?

– Я покупателям предлагаю все отсюда. Я даже не знала, что меня проверяют.

– Вы знаете, очень грустно. Соблюдение правил торговли – в центре внимания специалистов главного управления МАРТ по Гродненской области. На контроле в первую очередь стоимость. Правила игры четкие: правительством установлены максимальные цены на картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, яблоки и огурцы. Страна происхождения роли не играет.

Галина Буро, корреспондент:

Потолок цен установлен на каждый месяц. Сейчас у нас февраль – и, например, цена за килограмм свежих огурцов может быть не более 8 рублей 40 копеек, это уже с учетом НДС. Правда, закон писан не всем.

Владельцы этих павильонов решили, что копейка рубль бережет, особенно на целой партии огурцов. И за килограмм превысили ценовой максимум якобы всего на 10 копеек. Хитрость не сработала.

– И что будем делать?

– На первый раз простите, пожалуйста.

– Вы знаете, нет. Я не имею такого права. Есть закон, и будем работать по закону. С ценовой обстановкой здешние покупатели тоже согласны не всегда. Нет на частном рынке информации для покупателей о потолке цен на плодоовощную продукцию, санитарные нормы не выдержаны. Руководитель только пожимает плечами.