Когда парам бить тревогу, если не получается беременность? Дедлайн назвал врач

Любовь из пробирки – как бы неоднозначно это ни звучало. В Беларуси около 15% супружеских пар не могут завести детей, то есть практически каждая седьмая пара. Но сегодня бесплодие – это не приговор. С 2020 года у таких семей появилась возможность бесплатно сделать первую процедуру экстракорпорального оплодотворения и стать родителями. Сегодня в Беларуси около 100 тысяч детей появились на свет путем ЭКО. И ежегодно с помощью этой технологии на свет появляется около 2000 детей. Кто может рассчитывать на процедуру ЭКО? Сколько на самом деле стоит материнство? И как женщине не навредить собственной жизни, борясь за право дать эту жизнь другому человеку? Об успехах применения ЭКО в Беларуси поговорили в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Когда пары, на каком этапе своих отношений, уже должны понять, что у них не получится? Сколько это? Год, два, три? Ведь это очень больной вопрос для супружеских пар, потому что они думают, что еще есть время, подождем, может быть, само получится.

Анастасия Мардас, заведующий отделением репродуктивного здоровья городского клинического родильного дома № 2:

Бесплодие – это неспособность взрослого человека репродуктивного возраста к зачатию. То есть если у пары в течение одного года при регулярной половой жизни без использования каких-либо контрацептивных средств не получается зачать ребенка, то они должны обратиться к специалисту. Потому что любое нарушение репродуктивной функции приводит к нарушению имплантации. Это может быть и гормональные нарушения, и психологические нарушения. То есть здесь надо подходить комплексно.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

А может быть такое, что пара первый раз сделала ЭКО, у них все произошло удачно, а потом вот их отношения развивались так бурно, что они самостоятельно смогли забеременеть уже без помощи ЭКО?

Анастасия Мардас:

Конечно, такие случаи есть, и неоднократно. После удачных попыток ЭКО, после неудачных попыток ЭКО, и даже когда пациенты находятся в протоколе, тоже случались спонтанные беременности. Вы скажете, а с чем это может быть связано? Может, плохо врачи их обследовали и бесплодие там не существовало?

Нет, на самом деле бесплодие там есть. Но сама процедура ЭКО, стимуляция, она нормализует работу яичников, нормализует гормональную функцию. Когда врач-репродуктолог готовит пациента, он выстраивает правильный менструальный цикл, улучшается функция яичников, обследуется хорошо супруг, супруга, выявляются причины.

И когда наступает беременность желанная, женщина родила, у нее происходит перестройка ее психологического состояния. И даже на фоне этого может возникнуть последующая беременность.