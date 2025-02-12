Выбрать отца по каталогу! Возможно ли такое в Беларуси, узнали у медиков

Любовь из пробирки – как бы неоднозначно это ни звучало. В Беларуси около 15% супружеских пар не могут завести детей, то есть практически каждая седьмая пара. Но сегодня бесплодие – это не приговор. С 2020 года у таких семей появилась возможность бесплатно сделать первую процедуру экстракорпорального оплодотворения и стать родителями. Сегодня в Беларуси около 100 тысяч детей появились на свет путем ЭКО. И ежегодно с помощью этой технологии на свет появляется около 2000 детей. Кто может рассчитывать на процедуру ЭКО? Сколько на самом деле стоит материнство? И как женщине не навредить собственной жизни, борясь за право дать эту жизнь другому человеку? Об успехах применения ЭКО в Беларуси поговорили в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: До сих пор, наверное, в новостях, что в некоторых странах женщины, которые хотят процедуру ЭКО сделать не от мужа, а от донора. Они приходят, у них каталог, они листают и выбирают отца себе будущего ребенка. Этот ученый, этот артист, этот музыкант. Действительно такое существует у нас? Можно выбрать потенциального отца для своего ребенка?

Светлана Волоханович, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, репродуктолог Центра вспомогательной репродукции:

В нашей стране доноры спермы анонимны. В отличие от многих европейских стран, ребенок по достижении совершеннолетия не имеет права знать, кто был донором спермы, в отличие от тех же, допустим, Нидерландов. Но такие каталоги действительно присутствуют, и женщина может выбрать донора.

Наталья Надольская:

А она фотографии видит мужчины?

Светлана Волоханович:

Нет, только данные, только описание. Иногда некоторые каталоги представляют детские фотографии либо образцы почерка, но современные фотографии не предоставляются, донорство анонимно. А описание делается для того, чтобы женщина могла подобрать донора, похожего на мужа, в случае, если эта пара, как бы и муж бесплоден, и не помогает с репродуктивной технологии в связи с тем, что у него азооспермия, связанная с секреторной формой, с отсутствием выработки сперматозоидов. А также, если женщина одинока, она может выбрать донора, подходящего себе по характеристикам образования, цвету волос, глаз.

Наталья Надольская:

А вот эта нашумевшая история с Павлом Дуровым, который сказал, что у него там 100 детей. Мужчины могут знать, сколько у них может быть детей, если они обратились к банку спермы?

Светлана Волоханович:

Это анонимно. Мужчина может сдать эякулят, но у него нет информации, сколько раз этот эякулят был использован.