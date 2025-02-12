Выбрать отца по каталогу! Возможно ли такое в Беларуси, узнали у медиков

Любовь из пробирки – как бы неоднозначно это ни звучало. В Беларуси около 15% супружеских пар не могут завести детей, то есть практически каждая седьмая пара. Но сегодня бесплодие – это не приговор. С 2020 года у таких семей появилась возможность бесплатно сделать первую процедуру экстракорпорального оплодотворения и стать родителями. Сегодня в Беларуси около 100 тысяч детей появились на свет путем ЭКО. И ежегодно с помощью этой технологии на свет появляется около 2000 детей. Кто может рассчитывать на процедуру ЭКО? Сколько на самом деле стоит материнство? И как женщине не навредить собственной жизни, борясь за право дать эту жизнь другому человеку? Об успехах применения ЭКО в Беларуси поговорили в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
До сих пор, наверное, в новостях, что в некоторых странах женщины, которые хотят процедуру ЭКО сделать не от мужа, а от донора. Они приходят, у них каталог, они листают и выбирают отца себе будущего ребенка. Этот ученый, этот артист, этот музыкант. Действительно такое существует у нас? Можно выбрать потенциального отца для своего ребенка?
Анастасия Мардас, заведующий отделением репродуктивного здоровья городского клинического родильного дома № 2:
Существует каталог. В этом каталоге присутствует информация: возраст, вес, рост, образование, как вы сказали, раса, национальная принадлежность данного человека, групповая принадлежность, резус.
Светлана Волоханович, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, репродуктолог Центра вспомогательной репродукции:
В нашей стране доноры спермы анонимны. В отличие от многих европейских стран, ребенок по достижении совершеннолетия не имеет права знать, кто был донором спермы, в отличие от тех же, допустим, Нидерландов. Но такие каталоги действительно присутствуют, и женщина может выбрать донора.
Наталья Надольская:
А она фотографии видит мужчины?
Светлана Волоханович:
Нет, только данные, только описание. Иногда некоторые каталоги представляют детские фотографии либо образцы почерка, но современные фотографии не предоставляются, донорство анонимно. А описание делается для того, чтобы женщина могла подобрать донора, похожего на мужа, в случае, если эта пара, как бы и муж бесплоден, и не помогает с репродуктивной технологии в связи с тем, что у него азооспермия, связанная с секреторной формой, с отсутствием выработки сперматозоидов. А также, если женщина одинока, она может выбрать донора, подходящего себе по характеристикам образования, цвету волос, глаз.
Наталья Надольская:
А вот эта нашумевшая история с Павлом Дуровым, который сказал, что у него там 100 детей. Мужчины могут знать, сколько у них может быть детей, если они обратились к банку спермы?
Светлана Волоханович:
Это анонимно. Мужчина может сдать эякулят, но у него нет информации, сколько раз этот эякулят был использован.
Оксана Мордус, эмбриолог городского клинического родильного дома № 2:
У нас законодательством четко ограничены попытки использования донорского материала. То есть не больше 20 попыток оплодотворения. Не каждое, понятно, оплодотворение может привести к рождению ребенка. Мы очень маленькая страна, и поэтому мы не можем допустить того, чтобы у нас внутри страны было большое количество рождённых детей от одного и того же донора. Это может привести к очень плачевным последствиям.
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