Единый день депутата прошёл в Минске
В районных администрациях Минска прошел единый день депутата. Народные избранники приняли сотни человек, которые пришли со своими просьбами и предложениями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 85 % случаев они касаются сферы ЖКХ. Депутаты готовы к диалогу и предлагают различные варианты решения проблем.
Многодетный отец Виктор Ямный живет на улице Уборевича. Вместе с супругой воспитывает пятерых детей. Рядом две школы и детский сад. Хорошая социальная инфраструктура в шаговой доступности. Вот только один нюанс. На проезжей части рядом с учреждениями образования отсутствовала дорожная разметка. А ведь это безопасность не только водителей, но и пешеходов. С проблемой обратился к депутатам. Результат не заставил себя долго ждать.
Яна Лысякова, корреспондент:
Этот участок дороги преобразился буквально за сутки. За ночь рабочие нанесли разметку. Теперь здесь стало удобнее как водителям, так и пешеходам.
Есть у Виктора Игоревича и идея по благоустройству двора. Мужчина предлагает установить на площадке современное детское оборудование.
Виктор Ямный:
У нас на улице Уборевича есть места, где детские площадки стоило бы обновить, какие-то турники, брусья установить, зоны отдыха организовать.
Со своим вопросом обратилась к депутатам и Инна Осипчик. У женщины сын с особенностями развития. Он посещает Белорусскую ассоциацию помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. Так парень смог социализироваться и найти друзей. Здесь ребята проводят весь день. Условия комфортные, но очень не хватало холодильника. За помощью Инна Геннадьевна обратилась к депутату Курасовщинского округа Вадиму Боровику.
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