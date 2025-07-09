Единый день депутата прошёл в Минске

В районных администрациях Минска прошел единый день депутата. Народные избранники приняли сотни человек, которые пришли со своими просьбами и предложениями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 85 % случаев они касаются сферы ЖКХ. Депутаты готовы к диалогу и предлагают различные варианты решения проблем.

Многодетный отец Виктор Ямный живет на улице Уборевича. Вместе с супругой воспитывает пятерых детей. Рядом две школы и детский сад. Хорошая социальная инфраструктура в шаговой доступности. Вот только один нюанс. На проезжей части рядом с учреждениями образования отсутствовала дорожная разметка. А ведь это безопасность не только водителей, но и пешеходов. С проблемой обратился к депутатам. Результат не заставил себя долго ждать.

Яна Лысякова, корреспондент:

Этот участок дороги преобразился буквально за сутки. За ночь рабочие нанесли разметку. Теперь здесь стало удобнее как водителям, так и пешеходам.

Есть у Виктора Игоревича и идея по благоустройству двора. Мужчина предлагает установить на площадке современное детское оборудование.

Виктор Ямный:

У нас на улице Уборевича есть места, где детские площадки стоило бы обновить, какие-то турники, брусья установить, зоны отдыха организовать.