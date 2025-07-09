Минск и Бангалор обсудили сотрудничество в образовании, промышленности и туризме

Расширение сотрудничества в промышленности, образовании и туризме. В Мингорисполкоме прошла встреча представителей города Бангалор с руководством белорусской столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одна из тем – обучение студентов из Индии в медицинском и технических столичных вузах. В ближайшее время у молодежи появится возможность в онлайн-формате получить консультации по поводу поступления в наши учреждения образования. Для более детального разговора запланирована встреча руководителей ведущих вузов с индийскими операторами, которые занимаются направлением своих студентов на учебу. Также речь шла и о развитии сотрудничества в туристической сфере.

Наталья Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Конечно же, развитие туристического потенциала обсуждалось. Мы предложили усилить этот вопрос и в части медицинского туризма, потому что нам есть что предложить. Что касается побратимских отношений, да, с 1986 года мы работаем. Не так, как необходимо было, но я уверена, что с учетом новых назначений наши отношения станут действительно таковыми.

Нитин Гарг, кандидат на должность почетного консула Беларуси в Бангалоре (Индия):

Очень содержательная беседа получилась. Договорились о нескольких точках кооперации, например, в сфере туризма. Минск – красивый город, есть что посмотреть. Также и нам есть что показать. Мы договорились о проведении Дней культуры в Бангалоре и Минске.

Также делегация из Индии планирует принять участие в экономическом форуме, который пройдет 12 сентября, в День города Минска.