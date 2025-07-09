В Брестской области планируют обеспечить клиники новым оборудованием

От простой диспансеризации до сложнейших операций. Белорусская медицина сегодня демонстрирует высокое качество оказываемой помощи и современный уровень оснащения клиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И процесс развития сферы, от которой зависит жизнь и здоровье людей, ни на миг не останавливается. Ведь это один из главных приоритетов политики нашего государства. Только в Брестском регионе сейчас реализуют сразу несколько крупных проектов: строительство нового корпуса областной клинической больницы и реконструкция трех клиник в Давид-Городке, Пинске и Ганцевичах. Параллельно ведется закупка нового дорогостоящего оборудования. В Бресте, Пинске и Барановичах обновят ангиографические комплексы. Один из них уже доступен брестским пациентам. Появление «умных» операционных подразумевает и развитие кардиологической службы, которая формируется при Брестской областной клинической больнице.

До 2 тысяч операций в год, которые спасают жизни буквально. Новый ангиографический комплекс Брестской областной клинической больницы позволяет врачам видеть сосуды головного мозга, легких, почек и сердца. Теперь медики могут помочь при аритмии, инфаркте. Именно заболевания сердечно-сосудистой системы на первом месте по смертности.

Валентин Асанович, заведующий ангиографическим кабинетом Брестской областной клинической больницы:

Благодаря этому оборудованию мы имеем возможность лечить пациентов с различными видами нарушений ритма. В частности, если ритм редкий (это когда всякие брадиаритмии) мы можем пациенту по показаниям имплантировать кардиостимулятор. С новым аппаратом пришел и генератор для радиочастотной абляции, мы можем бороться с различными видами учащенного сердцебиения. Меньше и энергозатраты. Более шустрые аппараты в управлении. Все это позволяет больше оптимизировать свое рабочее время.

В больнице работают на двух ангиографах. Один для экстренных операций, а второй для плановых. Впрочем, разделение условно. На каждый приходится до 10 манипуляций в день. Под новое оборудование реконструировали и операционную. Без малого обновление обошлось в 6 миллионов рублей. Высокий класс ангиографа позволяет проводить с его помощью не только диагностику, но и лечение.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Новое оборудование уже можно увидеть в работе. Пациенту проводят коронарографию и стентирование. От хирурга требуется ювелирная точность. А разрешение ангиографа позволяет увидеть сосуды в мельчайших подробностях.

Полтора года назад брестчанка Людмила Глущук пережила инфаркт. Вернуться к прежней жизни бабушке двух внуков и внучки поможет стентирование. Спустя сутки после операции смело строит планы научить внучку печь блины. Людмила Глущук, пациентка Брестской областной клинической больницы:

Все слышишь, врачи со мной разговаривали, шутили, подбадривали. Все хорошо было. Молодцы. Дай Бог им здоровья и всего хорошего, чтобы лечили людей дальше. Конечно, для пациента, для больных людей это очень хорошо, коронарография.