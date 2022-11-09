Единственный в мире станок. Как слуцкие пояса создают в наше время?

Новости Беларуси. Белорусское ткачество, через традиции к современности. С чего все начиналось и как сейчас выглядит современное предприятие? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, из чего изготавливают слуцкие пояса, а также увидим, какие технологии применяются при изготовлении льняного волокна.

В этом цеху находится самый большой ткацкий станок. Размеры его действительно впечатляют – шесть метров в высоту, более восьми в ширину. Теперь за все отвечают не руки, а компьютеры: в программу заложены все параметры, ткач лишь контролирует процесс. И, кстати, работают здесь исключительно женщины.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Это единственный станок в мире, который может переплетать нити и создавать уникальные рисунки. Для производства пояса используются шелк, золото и серебро. А само оборудование было изготовлено немецкими специалистами в 2013 году. С тех пор производство предприятия только расширяется. К восстановлению утраченного мастерства подошли основательно. Прорабатывалась каждая деталь, начиная от процесса возрождения технологии изготовления до поиска производителей шелковых, позолоченных и посеребренных нитей.

Наталья Новосадова, начальник отдела предприятия:

Слуцкие пояса – это визитная карточка нашей Беларуси. Это гордость нашей страны. В XVIII-XIX веках была традиция. Нельзя было выйти из дому, не надев пояс. Невозможно было создать вручную пояс, передать все плетения нитей, поэтому на государственном уровне была создана программа и было обращение в Германию, чтобы создать этот станок. 1 200 переплетений нитей, шесть челноков и семь основ, что дает великолепную основу, чтобы создать все эти произведения, передать цвета пояса, рисунок. Станком управляют специально обученные ткачи. Они следят, чтобы не было порыва нити, так как это приведет к браку. Будет дорожка, и пояс будет бракованный. Станок работает в три смены беспрерывно. Производство пояса – по-прежнему трудоемкий процесс. На изготовление одного аксессуара шириной 30 сантиметров и длиной 3 метра уходит 60 часов. Современные пояса все так же ценятся.

Наталья Новосадова:

Такие изделия пользуются спросом. Они у нас продаются ежемесячно, находятся во всех музеях, даже частные лица приобретают для себя. Сейчас пояс улетел во Францию. В XVIII веке драгоценных нитей было до 200 граммов в одном поясе.

– Здесь есть и шелковая нить.

– Да. И серебро, и золото, и метанит. Все идет в одном поясе.

– Если происходит брак при изготовлении пояса, можно ли это как-то исправить?

– Да. Во-первых, ткач все время находится на своем рабочем месте. Он вовремя заметит и устранит эти неполадки.

– Сразу обратила внимание на эти салатовые струны. Что это такое?

– Это аркатные шнуры. Через них двигаются нити вверх-вниз. Это дает возможность создать новый рисунок. Этот станок – единственный в мире, потому что не было возможности на ручном ткацком станке создать переплетение красоты всех нитей. Эти нити тоньше, чем человеческий волос.