«Он уже олицетворяет объединение, мир, добро». 17 сентября в Беларуси впервые отметят День народного единства

Новости Беларуси. Уже завтра, 17 сентября, в Беларуси впервые отметят День народного единства. Предложения учредить данный праздник прозвучали в феврале 2021 года на VI Всебелорусском народном собрании. И Президент поддержал эту инициативу, подписав соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 сентября вполне справедливо считается днем воссоединения, актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против воли. Теперь эта дата навсегда закрепилась в национальной исторической традиции. Новый для страны праздник отметят большим количеством различных общественно-политических и патриотических мероприятий, запланированных на различных уровнях, в том числе в сфере культуры, музейной деятельности и медиа. Наш телеканал также не останется в стороне и отметит этот день большим концертом в городе Свислочь. Генеральный партнер показа Волковысское ОАО «Беллакт».

Наталья Ходкевич, руководитель управления маркетинга и развития Волковысского ОАО «Беллакт»:

В этом году наша страна впервые отмечает День народного единства. Хоть это и достаточно новый праздничный день, но он уже олицетворяет объединение, мир, добро. И мы как генеральный партнер этого праздничного концерта, приуроченного к этому празднику, безусловно, рады быть частью этого праздника, так как это символ единства, согласия. И считаю, что, наверное, в этом году 17 сентября – это будет как новый виток, начало новой традиции.