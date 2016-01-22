Новости Беларуси. В Беларуси получит развитие сеть юридических клиник и общественных приемных. Правительство утвердило план, регламентирующий правовое просвещение граждан. В нем появилось до этого мало распространенное понятие — юридические клиники. Они будут создаваться, как правило, при ВУЗах, где студенты-юристы под руководством и наблюдением преподавателей безвозмездно будут оказывать консультации.

В школьной программе предусмотрены факультативы «Основы права» и «Основы потребительских знаний». Продолжится практика проведения приемов граждан и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.