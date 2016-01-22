Прямой эфир

В Беларуси получит развитие сеть юридических клиник и общественных приемных

22 января 2016 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси получит развитие сеть юридических клиник и общественных приемных. Правительство утвердило план, регламентирующий правовое просвещение граждан. В нем появилось до этого мало распространенное понятие — юридические клиники. Они будут создаваться, как правило, при ВУЗах, где студенты-юристы под руководством и наблюдением преподавателей безвозмездно будут оказывать консультации.

В школьной программе предусмотрены факультативы «Основы права» и «Основы потребительских знаний». Продолжится практика проведения приемов граждан и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Консультация юриста

Другие новости рубрики

Все новости
Директор Минского лесхоза арестован за взятки
22 января 2016 12:29

Директор Минского лесхоза арестован за взятки

Русфонд заявил о хищении средств, собранных на лечение Фриске, и просит возбудить уголовное дело
22 января 2016 11:58

Русфонд заявил о хищении средств, собранных на лечение Фриске, и просит возбудить уголовное дело

В Алабаме казнили убийцу и насильника, который ждал экзекуции более 20 лет
22 января 2016 10:45

В Алабаме казнили убийцу и насильника, который ждал экзекуции более 20 лет