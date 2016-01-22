В Беларуси примут дополнительные меры безопасности из-за грядущего похолодания: в выходные до –27°С

Новости Беларуси. В Беларуси примут дополнительные меры безопасности из-за грядущего похолодания. До –27°С обещают синоптики уже в ближайшие сутки. К нам идут холодные воздушные массы из Скандинавии. Температура воздуха ночью составит 15-22 градуса ниже нуля, при прояснениях — до –27°С.

Госавтоинспекция рекомендует при сильном морозе отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния. В первую очередь это касается владельцев дизельных машин.

Во все службы, ответственные за работу объектов жизнеобеспечения, направлены соответствующие предостережения. Главное — не допустить экстренных ситуаций. Сейчас МЧС совместно с организациями, отвечающими за функционироваине социальных объектов, сельскохозяйственных предприятий, ещё раз уточняют алгоритмы реагирования на возможные угрозы из-за сильных морозов.

С начала зимы жертвами холодов уже стали более 30 человек. 84— погибли в пожарах. В большинстве случаев причинами возгорания были неисправность отопительного оборудования либо нарушение правил его эксплуатации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.