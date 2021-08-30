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«Единственный раз я получил трындюлей». Каким секретом поделился глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе?

30 августа 2021 18:29
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Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я так понимаю, вы по совету Мечислава Францевича арбузы посадили?

«Единственный раз я получил трындюлей». Каким секретом поделился глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе?-1

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Конечно, один раз только. Меня все время Мечислав Францевич хвалил, учил, моя дочь у него учится, и я у него учился. Один раз один человек меня раскрутил на все знания, которые Францевич никому не говорил, ну а я человек добрый, рассказал, и человек написал большую научную работу. Единственный раз я получил трындюлей от Мечислава Францевича.

«Единственный раз я получил трындюлей». Каким секретом поделился глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе?-4

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# Сельское хозяйство # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Владимир Крапивка # Фотофакт

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