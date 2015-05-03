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Парад 9 Мая в Минске: в спортивно-хореографическом шоу примет участие более 3 тысяч человек

03 мая 2015 10:33
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Новости Беларуси. В Минске завершается подготовка к главному военно-политическому событию нынешней весны. В Параде в честь 9 Мая примет участие более 5 тысяч военнослужащих и около 250 единиц техники.

В связи с тренировками масштабного действа 3 мая с 10 вечера и до утра 4 мая в районе стелы «Минск – город-герой» будет ограничена парковка транспорта.

Кроме военного парада в честь 70-летия Великой Победы на проспекте Машерова состоится и праздничное шествие. В спортивно-хореографическом шоу примет участие более 3 тысяч юношей и девушек, спортсменов и артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Дудченко, режиссер-постановщик праздника, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Мы хотим акцентировать внимание на финальной части: поклонимся великим тем годам. И в финале попробуем сделать то, что задумали: появление государственного флага среди молодежи.

# общество # Николай Дудченко # Парад в Минске 9 мая 2015

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