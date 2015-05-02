Директор Минского городского технопарка рассказал о проектах и специфике организации

Новости Беларуси. Последнее время в нашем лексиконе все чаще встречаются такие слова как инновации, венчур, коворкинг, фриланс, стартап. Мода на интеллектуальный прогресс, своевременная необходимость? Или лучше не продолжать выражаться такими сложными понятиями? Доступно и просто все это объяснит гость программы «Большой город» на СТВ – Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка.

Что такое венчурный бизнес и как он работает? Как формируется его бюджет?

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Венчурный бизнес основан на вложениях в новые проекты, в новые технологии. Первоначальные вложения делают инвесторы.

Венчурный бизнес – очень специфическая индустрия. Обычно венчурная компания управляет не одни проектом и не несколькими, а десятками проектов. Потому что само слово «венчур» образовано от слова «приключение». Существует неопределенность в реализации проекта, соответственно, от это риск. Часть проектов заканчиваются чистыми убытками, но небольшое количество выживает и приносит те сверхприбыли, которые затем окупают все вложения в другие проекты.

В целом, что такое Минский технопарк, когда он появился, чем занимается и как попасть туда на работу? Как он поддерживает в начинаниях белорусскую молодежь?

В 2014 году Минский технопарк стал членом Международной ассоциации научных парков. Какие преимущества это дает?