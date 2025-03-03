Ордена Матери удостоена 41 жительница Минской области – как живёт одна из таких многодетных семей?

Ордена Матери удостоена 41 жительница Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Многие из них успешно совмещают карьеру и воспитание детей. Это женщины самых разных профессий: работницы АПК, строительной отрасли и медики. Среди них – 2 жительницы Вилейского района. Например, Анастасия Козловская воспитывает пятерых детей. И в их доме царит тепло и уют. С многодетной мамой познакомилась Дарья Авсюк.

Многодетная мама Анастасия Козловская – пример для своих детей и настоящий дирижер, умело управляющий оркестром повседневных забот. В доме всегда шумно и весело. Это их обычная жизнь. Супруги Виктор и Анастасия сами выросли в больших семьях, в окружении братьев и сестер, поэтому знают, что такое взаимопомощь, поддержка и безусловная любовь. Сейчас они воспитывают пятерых детей: 2 сына и 3 дочери.

Анастасия Козловская:

Мы очень счастливы. Нашей Анюте скоро будет 14 лет, Димке будет 18 марта 12 лет, Викульке скоро будет 6 лет, нашей Варюше в январе исполнилось 4 годика, нашему Артему полтора годика. Родители стараются раскрыть таланты у каждого ребенка с самого детства. Например, старшая дочь Аня занимается бисероплетением. Из маленьких разноцветных бусинок в ее руках рождаются оригинальные украшения. У Димы душа лежит к музыке, он учится играть на саксофоне и гитаре.