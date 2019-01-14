Получить справки на права, снять авто с учёта и продать станет проще. Какие ещё изменения ждут водителей Беларуси?

Минздрав упростил требования к получению справок для водительского удостоверения. Теперь водители с глухотой смогут работать в такси, а беременные женщины – не бояться брать справку для учебы на курсах вождения. Почему назрела необходимость изменить критерии оценки здоровья водителя? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь – Станислав Соловей. Кто стал инициатором подобных изменений – Минздрав или ГАИ? Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД РБ:

Здесь больше вопросы работников здравоохранения, мы, как сотрудники Госавтоинспекции, выдаем водительское удостоверение на основании медсправки, которая выдается медицинскими учреждениями. Если назрела какая-то необходимость изменений требований на допуск к управлению транспортным средством, то это решается в Министерстве здравоохранения. Есть, например, определенные ограничения, которые со временем снимают из-за того, что, наверное, отпадает необходимость в этих ограничениях. Это не усложнит взаимоотношения участников дорожного движения, это не усугубит дорожную обстановку. То есть, в принципе, на безопасность дорожного движения это не повлияет.

Назовите основные новшества, которые у нас вступят в силу. Станислав Соловей:

Совсем скоро – 21 января – вступят в силу изменения в законодательстве, которые позволят собственнику автомобиля снимать с учета свое транспортное средство, независимо от того места, где оно зарегистрировано. Если в Гродно человек зарегистрировал свой транспорт, приехал в Минск, хочет продать его, он его снимает с учета и продает. Это сделано для того, чтобы упростить жизнь автолюбителям: не надо уже ехать в областной центр для того, чтобы снять свой автомобиль с учета. Кроме этого, автодилеры, которые продают автомобили, смогут сами регистрировать транспортное средство и продавать его уже с регистрационными знаками. Это прописывается в договорах при покупке, и представители этих дилерских компаний могут обращаться в ГАИ для того, чтобы получить регистрационные знаки. Вы сами согласны с этими поправками или какие-то вызывают у вас опасения? Ведь не раз бывало, когда беременной женщине (коль мы уже говорим об этой категории населения) становилось за рулем плохо и, например, она провоцировала ДТП. То же самое касается водителей, которые перенесли, например, инфаркт. Станислав Соловей:

Наверное, это больше миф, нежели правда. Беременным женщинам, действительно, на большом сроке беременности может стать нехорошо. Но я, например, не знаю таких случаев, когда женщина на большом сроке беременности села за руль, ей стало плохо, и в результате что-то серьезное произошло. Поэтому сам человек должен осознавать, насколько он безопасно действует. Женщина, если хорошо себя чувствует, ей есть острая необходимость куда-то проехать, то она принимает решение и едет. Если человек плохо себя чувствует, то он не должен садиться за руль. Это тоже прописано в правилах дорожного движения: в плохом самочувствии, в утомленном состоянии и так далее. Поэтому человек должен сам заботиться о своей безопасности. А плохо, в конце концов, может стать любому. Да, действительно. Что касается того, за или против сотрудники ГАИ каких-то ужесточений или послаблений – мы, конечно же, за порядок на дорогах. Если для этого необходимы жесткие какие-то меры, чтобы оградить злостных нарушителей, например, от остальных участников дорожного движения, то мы, конечно же, за.