52% украинцев считают Александра Лукашенко самым авторитетным политиком
Новости Беларуси. Виктор Медведчук с 2014 года принимает участие в переговорном процессе по украинскому конфликту, а потому часто бывает в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко о конфликте в Украине: «Это недоразумение надо заканчивать»
Как подчеркнёт украинский политик, хоть сегодня Минские договорённости не выполняются в полной мере, альтернативы им нет до сих пор. Сейчас важно сесть за стол переговоров и здесь роль Беларуси неоценима.
Виктор Медведчук, политический и государственный деятель (Украина):
Три славянских народа должны договориться сами. Учитывая, что в этом конфликте не участвует белорусский народ, ему как раз и может быть отведена эта роль посредника, роль того народа, который может помирить Украину и Россию.
У Александра Григорьевича очень важная функция в Украине. По всем социологическим исследованиям, которые проводились в течение последних пару лет, самый авторитетный глава иностранного государства для украинского народа – это Александр Григорьевич Лукашенко. Его поддерживают 52% украинских граждан. На втором месте находится канцлер Германии Меркель с 36%.
На встрече также обсудили торговые взаимоотношения Беларуси и Украины. Экономики двух стран взаимодополняемы. В последние годы наблюдается позитивная динамика.
На нынешний год главами государств поставлена задача достичь товарооборота не менее 8 миллиардов долларов. Резервы есть в машиностроении, сельском хозяйстве, энергетике. Не до конца реализован потенциал в транспортно-логистической сфере.