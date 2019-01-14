52% украинцев считают Александра Лукашенко самым авторитетным политиком

Новости Беларуси. Виктор Медведчук с 2014 года принимает участие в переговорном процессе по украинскому конфликту, а потому часто бывает в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о конфликте в Украине: «Это недоразумение надо заканчивать»

Как подчеркнёт украинский политик, хоть сегодня Минские договорённости не выполняются в полной мере, альтернативы им нет до сих пор. Сейчас важно сесть за стол переговоров и здесь роль Беларуси неоценима.