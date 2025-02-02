О чём договорились на Межправсовете ЕАЭС? Итоги встречи в Алматы

Будет экономика – будет и страна. Это тезис Президента, который часто звучит. Звучал он и в рамках этой недели, и мы никуда не уйдем от этого. Экономика действительно правит балом. А для такой, как наша, завязанной на экспорте, во многом определяющими становятся межгосударственные связи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Держа эту мысль, мы и вступаем в те или иные торговые и финансовые отношения. Как это было в свое время и с ЕАЭС. Объединение перешагнуло десятилетний рубеж, а в этом году Беларусь председательствует в экономическом союзе. На чем сосредоточим внимание, в том числе об этом рассказал наш премьер-министр на Межправсовете ЕАЭС, который на неделе прошел в Казахстане.

Роман Головченко отметил, что мы будем уделять внимание формированию общего кооперационного пространства, совместным проектам в промышленности, АПК. В общем, укрепим позиции по всем направлениям интеграции.

За ходом встречи в Алматы следил Глеб Прокофьев. Он расскажет, как складываются отношения игроков внутри глобальной интеграции и на двустороннем уровне.

Белорусско-казахстанские кооперационные проекты вносят значительный вклад в наш товарооборот. За последние 4 года мы увеличили объемы поставок машинокомплектов на 80 %. Совместные производства в области сельхозмашиностроения уже стали лидерами в Казахстане.