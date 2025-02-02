О чём договорились на Межправсовете ЕАЭС? Итоги встречи в Алматы
Будет экономика – будет и страна. Это тезис Президента, который часто звучит. Звучал он и в рамках этой недели, и мы никуда не уйдем от этого. Экономика действительно правит балом. А для такой, как наша, завязанной на экспорте, во многом определяющими становятся межгосударственные связи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Держа эту мысль, мы и вступаем в те или иные торговые и финансовые отношения. Как это было в свое время и с ЕАЭС. Объединение перешагнуло десятилетний рубеж, а в этом году Беларусь председательствует в экономическом союзе. На чем сосредоточим внимание, в том числе об этом рассказал наш премьер-министр на Межправсовете ЕАЭС, который на неделе прошел в Казахстане.
Роман Головченко отметил, что мы будем уделять внимание формированию общего кооперационного пространства, совместным проектам в промышленности, АПК. В общем, укрепим позиции по всем направлениям интеграции.
За ходом встречи в Алматы следил Глеб Прокофьев. Он расскажет, как складываются отношения игроков внутри глобальной интеграции и на двустороннем уровне.
Белорусско-казахстанские кооперационные проекты вносят значительный вклад в наш товарооборот. За последние 4 года мы увеличили объемы поставок машинокомплектов на 80 %. Совместные производства в области сельхозмашиностроения уже стали лидерами в Казахстане.
Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Новые проекты рассматриваем в области дорожно-строительной техники, по пожарно-спасательной технике мы имеем определенные результаты, когда на шасси местного производства поставляется надстройка Борисовского завода «Пожснаб», ну и таким образом идет локализация.
О промышленной кооперации на неделе много говорили на полях Межправсовета ЕАЭС. Это приоритетное направление, по мнению белорусского премьера. Роман Головченко призвал активнее искать новые перспективные направлений сотрудничества в промышленном блоке.
Головченко: мы приложим дополнительные усилия в направлении цифровой трансформации экономики. Читайте здесь.
«Цифра» была одним из пунктов повестки Евразийского межправсовета. Напомним, в этом году Беларусь председательствует. Вместе с союзниками мы намерены развивать технологический потенциал ЕАЭС, обеспечить полновесное евразийское присутствие на ключевых внешних рынках. Будем углублять сотрудничество и между своими народами, уважая их историю, культуру и традиции.
Мгер Григорян, вице-премьер-министр Армении:
Несмотря на все сложности, мы продолжаем двигаться в направлении построения эффективного объединения, которое будет продолжать успешно функционировать в современных реалиях.
Олжас Бектенов, премьер-министр Казахстана:
ЕАЭС – это не только пространство возможностей, но и платформа для реализации общих интересов, укрепления наших партнерских связей, повышения конкурентоспособности на мировой арене.
Адылбек Касымалиев, премьер-министр Кыргызстана:
Важнейшим аспектом в экономическом развитии и благосостоянии наших стран является формирование устойчивого транспортно-логистического пространства большой Евразии.
Несмотря на геополитический прессинг, ЕАЭС только крепнет. Пул стран проявляют интерес. Уже среди наблюдателей Куба, Иран и Узбекистан. Есть и другие партнеры со схожим экономическим и политическим вектором. Нынешнее заседание прошло в атмосфере открытого конструктивного диалога, что в очередной раз подтвердило приверженность идеям евразийской экономической интеграции и готовность решать любые вопросы.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Для нас текущий год является ответственным не только в связи с тем, что на него выпадает белорусское председательство в союзе, но главным образом потому, что мы завершаем пятилетнюю программу развития ЕАЭС, стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. Можно сказать, завершается пятилетка евразийского строительства.
По итогам прошлого года совокупный ВВП ЕАЭС в плюсе. Показатель выше среднемировых темпов роста и первоначальных прогнозов. Стоимостной объем взаимной торговли к 2026-му достигнет почти 100 млрд долларов, прогнозируют эксперты. За годы существования Евразийский экономический союз стал реальным фактором экономический стабильности в регионе. Не на словах, а на деле. Стороны договорились в следующий раз встретиться в Чолпон-Ате, а в уже в сентябре в Минске пройдет еще одно заседание.
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