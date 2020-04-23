«Дзякуй доктар». Брестские десантники провели красивую акцию в поддержку медиков

Новости Беларуси. В эти дни каждый как может поддерживает медиков. Брестские десантники сделали это весьма оригинально и по-военному четко и слаженно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они организовали акцию для поднятия боевого духа людей, которые сейчас находятся «на передовой» борьбы с коронавирусом. На плац вышли практически все военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады. Они выстроились таким образом, чтобы с высоты читалась фраза «дзякуй доктар».