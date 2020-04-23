Прямой эфир

«Дзякуй доктар». Брестские десантники провели красивую акцию в поддержку медиков

23 апреля 2020 07:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эти дни каждый как может поддерживает медиков. Брестские десантники сделали это весьма оригинально и по-военному четко и слаженно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дзякуй доктар». Брестские десантники провели красивую акцию в поддержку медиков-1

Они организовали акцию для поднятия боевого духа людей, которые сейчас находятся «на передовой» борьбы с коронавирусом. На плац вышли практически все военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады. Они выстроились таким образом, чтобы с высоты читалась фраза «дзякуй доктар».

«Дзякуй доктар». Брестские десантники провели красивую акцию в поддержку медиков-4

«Дзякуй доктар». Брестские десантники провели красивую акцию в поддержку медиков-6

Затем развернули и строевым шагом пронесли большое полотнище национального флага Беларуси. Все действо снимали на квадрокоптер. Видео стремительно набирает популярность в сети.

Читайте также:

«Кто возьмётся?» Как минский клуб Hackerspace помогает врачам

«Мы выбираем жизнь». На столичных улицах появились необычные афиши в поддержку белорусских медиков

Какие меры принимают на Комаровке, чтобы избежать распространения инфекций?

В десантно-штурмовой бригаде отметили, что все военнослужащие здоровы. Занятия и мероприятия по боевой подготовке в части проходят по плану. При этом посещение бойцов и увольнения временно ограничены.

«Дзякуй доктар». Брестские десантники провели красивую акцию в поддержку медиков-9

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Кто возьмётся?» Как минский клуб Hackerspace помогает врачам
23 апреля 2020 07:00

«Кто возьмётся?» Как минский клуб Hackerspace помогает врачам

Новая лаборатория по диагностике коронавируса появилась в Ратомке. Чем она оборудована и как здесь будут делать тесты?
22 апреля 2020 20:32

Новая лаборатория по диагностике коронавируса появилась в Ратомке. Чем она оборудована и как здесь будут делать тесты?

«Мы выбираем жизнь». На столичных улицах появились необычные афиши в поддержку белорусских медиков
22 апреля 2020 19:53

«Мы выбираем жизнь». На столичных улицах появились необычные афиши в поддержку белорусских медиков