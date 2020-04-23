«Дзякуй доктар». Брестские десантники провели красивую акцию в поддержку медиков

Новости Беларуси. В эти дни каждый как может поддерживает медиков. Брестские десантники сделали это весьма оригинально и по-военному четко и слаженно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В эти дни каждый как может поддерживает медиков. Брестские десантники сделали это весьма оригинально и по-военному четко и слаженно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они организовали акцию для поднятия боевого духа людей, которые сейчас находятся «на передовой» борьбы с коронавирусом. На плац вышли практически все военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады. Они выстроились таким образом, чтобы с высоты читалась фраза «дзякуй доктар».
Затем развернули и строевым шагом пронесли большое полотнище национального флага Беларуси. Все действо снимали на квадрокоптер. Видео стремительно набирает популярность в сети.
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В десантно-штурмовой бригаде отметили, что все военнослужащие здоровы. Занятия и мероприятия по боевой подготовке в части проходят по плану. При этом посещение бойцов и увольнения временно ограничены.