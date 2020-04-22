«Мы выбираем жизнь». На столичных улицах появились необычные афиши в поддержку белорусских медиков

На них изображены звезды белорусской и российской эстрады, которые выражают пожелания и слова поддержки медикам. Такие плакаты можно увидеть на проспектах Независимости, Победителей, Дзержинского, Партизанском и Пушкина.

Артисты также начали обмениваться хештегом «Мы выбираем жизнь» в социальных сетях, призывая поучаствовать в акции всех желающих, ведь любые добрые слова придадут оптимизма врачам, которым сейчас тяжелее всего.

Борис Васильев, директор Мингорсправки:

Людям, которые сегодня лечат людей, им даже не хватает времени увидеть и услышать эти слова благодарности, находясь на передовом участке сегодняшних проблем, которые они решают с успехом. Мы знаем, что некоторые врачи даже домой не уходят. Находясь у себя где-то в больнице, в поликлинике, человеку будет приятно увидеть, что о них знают, помнят и поддерживают.

Всего в акции поучаствовали 15 артистов. К слову, афиши готовил молодой минский дизайнер.