«Кто возьмётся?» Как минский клуб Hackerspace помогает врачам

Новости Беларуси. С начала апреля минский клуб технического творчества Hackerspace помогает врачам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С начала апреля минский клуб технического творчества Hackerspace помогает врачам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их проект «Помощь медикам» объединил тысячу людей со всей страны. Часть из них сконцентрирована в столице: в мастерской энтузиасты собирают щитки и печатают переходники для масок на 3D-принтере. Также ведется работа над созданием комбинезонов: по всей стране координаторы проекта задействовали около 900 швей. Готовую продукцию добровольцы развозят по всей стране: не пугает и расстояние в сотни километров.
Екатерина Мержинскас, координатор проекта:
У нас есть в Telegram чатик, где все, в общем-то, ребята-транспортники обитают. Туда координатор транспортного чата Мария делает запрос, например, в Хойникскую ЦРБ нам нужно поставить 50 щитков, пять масок для снорклинга и 50 комбинезонов. Кто возьмется? И сразу же появляется человек практически, потому что люди хотят помогать.
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За три недели существования проекта энтузиасты сделали и передали врачам более 18 тысяч щитков, 3 000 комбинезонов и около 400 специальных масок с переходниками. Чтобы развезти все необходимое, волонтеры совершили более 300 поездок по всей стране.