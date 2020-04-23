«Кто возьмётся?» Как минский клуб Hackerspace помогает врачам

Новости Беларуси. С начала апреля минский клуб технического творчества Hackerspace помогает врачам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их проект «Помощь медикам» объединил тысячу людей со всей страны. Часть из них сконцентрирована в столице: в мастерской энтузиасты собирают щитки и печатают переходники для масок на 3D-принтере. Также ведется работа над созданием комбинезонов: по всей стране координаторы проекта задействовали около 900 швей. Готовую продукцию добровольцы развозят по всей стране: не пугает и расстояние в сотни километров.