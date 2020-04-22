Новая лаборатория по диагностике коронавируса появилась в Ратомке. Чем она оборудована и как здесь будут делать тесты?

Новости Беларуси. Новые возможности диагностики. Вторая государственная лаборатория, где проводятся тесты на коронавирус, начала работу в Минской области. Она находится в Ратомке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Главврач минской поликлиники о коронавирусе: Через 3-4 недели заболеваемость в стране начнёт снижаться

Лаборатория позволит увеличить количество необходимых исследований на COVID-19 и сделать их более оперативными. Здесь было установлено новое современное оборудование. Кроме того, были подготовлены высококвалифицированные специалисты, которые получили необходимое количество средств индивидуальной защиты. Есть все необходимые запасы тест-систем. Лаборатория работает круглосуточно.

Наталья Цеханович, заведующая лабораторией Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В среднем, от начала до конца исследования проходит 6 часов при непосредственном взятии пробы, то есть само исследование – 6 часов.

Вячеслав Колячко, заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Оборудование на сегодняшний день смонтировано, имеются обученные специалисты, которые обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты. Также имеется необходимое количество тест-систем для проведения исследований. То есть с сегодняшнего дня лаборатория начинает функционировать в круглосуточном режиме.