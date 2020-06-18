Студенты БГТУ провели круглый стол с парламентариями, представителями Центризбиркома и «Белой Руси»

Новости Беларуси. «Выбор молодежи – выбор будущего». Такую тему для проведения круглого стола обозначили студенты технологического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадкой встречи стал один из самых молодых музеев страны – Музей современной белорусской государственности. К диалогу с молодежью подключились парламентарии, представители Центризбиркома и общественного объединения «Белая Русь».

В центре дискуссии была проблема фейков в интернете. Говорили также о перспективах дистанционного образования и о возможностях реализовать себя.

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» Минска:

Очень важно услышать молодежь. Чем живет сегодняшняя молодежь, что ее волнует, какие проблемы. Потому что информации в интернете очень много и она разносторонняя.

Александра Голикова, студентка БГТУ:

Я стараюсь не обращать внимания на фейковые новости, потому что люблю свою страну. Мне здесь безусловно нравится, нравится здесь учиться на данный момент, я планирую реализоваться.