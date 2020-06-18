Студенты БГТУ провели круглый стол с парламентариями, представителями Центризбиркома и «Белой Руси»

Новости Беларуси. «Выбор молодежи – выбор будущего». Такую тему для проведения круглого стола обозначили студенты технологического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Выбор молодежи – выбор будущего». Такую тему для проведения круглого стола обозначили студенты технологического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Площадкой встречи стал один из самых молодых музеев страны – Музей современной белорусской государственности. К диалогу с молодежью подключились парламентарии, представители Центризбиркома и общественного объединения «Белая Русь».
В центре дискуссии была проблема фейков в интернете. Говорили также о перспективах дистанционного образования и о возможностях реализовать себя.
Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» Минска:
Очень важно услышать молодежь. Чем живет сегодняшняя молодежь, что ее волнует, какие проблемы. Потому что информации в интернете очень много и она разносторонняя.
Александра Голикова, студентка БГТУ:
Я стараюсь не обращать внимания на фейковые новости, потому что люблю свою страну. Мне здесь безусловно нравится, нравится здесь учиться на данный момент, я планирую реализоваться.
Студенты также познакомились с экспозицией музея. Шесть залов рассказывают об истории суверенной Беларуси. Здесь отражены этапы социально-экономического развития страны: от тяжелых 90-х до современности. Представлены также и лучшие достижения белорусов в сфере науки, культуры и спорта.