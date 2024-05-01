Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда

Красный день календаря с вековой историей и смыслом, который объединяет целые поколения. В Беларуси отмечают праздник труда. С Первомаем соотечественников поздравил глава государства. Александр Лукашенко выразил благодарность каждому, кто предан делу и ежедневно своим трудом вносит вклад в процветание Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусский народ во все времена славился трудолюбием и хозяйским подходом к делу, что позволило нам обустроить свое государство и сохранить мир на родной земле. Сегодня, когда обострилась глобальная конкуренция за рынки и ресурсы, особенно важно укрепить наш общий дом, приумножить достаток граждан, обеспечить счастливое будущее детям и внукам. Это возможно благодаря добросовестному и ответственному отношению к порученному участку работы, настойчивости в достижении поставленных целей, новаторскому подходу к решению повседневных задач.