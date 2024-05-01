Прямой эфир

Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда

01 мая 2024 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Красный день календаря с вековой историей и смыслом, который объединяет целые поколения. В Беларуси отмечают праздник труда. С Первомаем соотечественников поздравил глава государства. Александр Лукашенко выразил благодарность каждому, кто предан делу и ежедневно своим трудом вносит вклад в процветание Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусский народ во все времена славился трудолюбием и хозяйским подходом к делу, что позволило нам обустроить свое государство и сохранить мир на родной земле. Сегодня, когда обострилась глобальная конкуренция за рынки и ресурсы, особенно важно укрепить наш общий дом, приумножить достаток граждан, обеспечить счастливое будущее детям и внукам. Это возможно благодаря добросовестному и ответственному отношению к порученному участку работы, настойчивости в достижении поставленных целей, новаторскому подходу к решению повседневных задач.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Говорить без акцента. С какого возраста ребёнка можно учить иностранному языку?
30 апреля 2024 21:30

Говорить без акцента. С какого возраста ребёнка можно учить иностранному языку?

«Навык восприятия иноязычной речи». Какие способы изучения иностранного языка используют в школах?
30 апреля 2024 21:24

«Навык восприятия иноязычной речи». Какие способы изучения иностранного языка используют в школах?

«Придавать значение аудированию». С чего начать изучение иностранного языка?
30 апреля 2024 21:17

«Придавать значение аудированию». С чего начать изучение иностранного языка?

В возрасте 30 плюс. Можно ли одновременно выучить несколько иностранных языков?
30 апреля 2024 21:09

В возрасте 30 плюс. Можно ли одновременно выучить несколько иностранных языков?

Лазуткин: элитные западные школы напоминают казарму – спорт, свежий воздух. А у нас это всё бесплатно
30 апреля 2024 21:05

Лазуткин: элитные западные школы напоминают казарму – спорт, свежий воздух. А у нас это всё бесплатно

Раскрыты новые факты о создании Спасо-Преображенского храма в Полоцке – посетили святыню
30 апреля 2024 21:01

Раскрыты новые факты о создании Спасо-Преображенского храма в Полоцке – посетили святыню

Лазуткин о расслоении общества на примере школы: «Это скотская позиция, с которой мы боремся»
30 апреля 2024 20:47

Лазуткин о расслоении общества на примере школы: «Это скотская позиция, с которой мы боремся»

В Минской области не выявлено превышения содержания радионуклидов в воде и продуктах
30 апреля 2024 20:36

В Минской области не выявлено превышения содержания радионуклидов в воде и продуктах

Лазуткин: пока ситуацию можно остановить, Лукашенко предлагает начать переговоры и завершить конфликт
30 апреля 2024 20:15

Лазуткин: пока ситуацию можно остановить, Лукашенко предлагает начать переговоры и завершить конфликт

Лукашенко о выпускных: ты побогаче – лимузин заказал. Это отвратительно – надо взять это на контроль!
30 апреля 2024 20:02

Лукашенко о выпускных: ты побогаче – лимузин заказал. Это отвратительно – надо взять это на контроль!

Лазуткин: мы для европейцев люди второго сорта. И всегда такими были
30 апреля 2024 19:59

Лазуткин: мы для европейцев люди второго сорта. И всегда такими были

Лукашенко о развитии технологий: «У нас много чего под космос создано»
30 апреля 2024 19:41

Лукашенко о развитии технологий: «У нас много чего под космос создано»