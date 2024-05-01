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Брестская область перешагнула отметку в 6 тыс. тонн производства молока в сутки

01 мая 2024 07:43
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Брестская область первой в стране перешагнула отметку в 6 тысяч тонн производства молока в сутки. Для сравнения: в 1994-м этот показатель был почти в 4 раза меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область перешагнула отметку в 6 тыс. тонн производства молока в сутки-1

На протяжении последних лет регион демонстрирует устойчивый рост объемов производства молока. В первом квартале этого года добавили. 87 % коров уже содержится на современных МТК. В этом году приступят к строительству и реконструкции 77 животноводческих объектов. На эти цели планируют привлечь свыше 200 миллионов рублей инвестиций.

Брестская область перешагнула отметку в 6 тыс. тонн производства молока в сутки-4

Максим Гулькович, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
К этому область шла целенаправленно на протяжении последних трех лет. Была проведена масштабная работа по реконструкции молочно-товарных ферм. За три года реконструирована и построена 51 молочно-товарная ферма. Перспектива двух-трех лет перевести все двойное стадо на беспривязное содержание на современных комплексах с доильными залами. Это позволит добавить как минимум процентов 20-25 молока за 2024-2025 годы.

Сегодня перерабатывающие предприятия Брестской области загружены на 80 %. На область приходится треть белорусского экспорта продуктов питания. Завершение программы модернизации позволит выйти предприятиям на полную производственную мощность.

# Сельское хозяйство # общество

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