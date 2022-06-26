Дзиодзина: «Нуждами своих людей польским политикам озадачиваться не в интерес. Они войной в Украине заняты»

Сейчас наш мир не стал спокойнее. На разбалансировку нацелена политика некоторых стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Польская власть активно приближает регион к войне, всячески пытается продлить агонию нацистов Украины и подначивает Литву к безумным авантюрам. Это фактически объявление войны.

Алена Дзиодзина, психолог:

Изначально буква закона появилась в государствах не для того, чтобы превратить чью-то жизнь в неприятность, а потому как того требовали обстоятельства, чтобы народ внутри страны не причинил себе вред. Многие запреты в государствах нередко основывались на том, что кто-либо пострадал и власти заботились, чтобы это не повторилось. На будущее. Во благо.

Гражданское общество всегда неоднородно: с различным уровнем культуры, воспитанием, уникальным набором ценностей, уровнем психического здоровья, своеобразной готовностью к определенным поступкам и уровнем осознанности. Тем более что ни один человек не может знать все и всегда точно спрогнозировать возможный исход своего поведения наперед. Именно для таких случаев, для продолжения нашей комфортной жизни и существует запрещающая буква закона. И если представить страну, где, допустим, оказались сняты все запреты, мы получим минное поле, где неизвестно, в какой момент и с какой стороны рванет. Что можно сказать точно – рванет обязательно.

Алена Дзиодзина:

Если родитель перестанет подстраховывать ограничениями своего ребенка, рано или поздно тот причинит себе вред. Потому как у него не накопилось еще достаточно опыта, который позволит прогнозировать последствия поступков самостоятельно.

Азаренок: «У нас теперь есть все технические возможности стать ядерной державой. Я поздравляю ваших стратегов». Подробнее здесь.

В Польше сносятся памятники, которые до сей поры хранили в себе историческую память народа, своим присутствием транслировали в общество набор основополагающих ценностей и предупреждали людей, что вражда до добра не доводит. Сейчас там властями часть мемориалов уже уничтожена, а часть попрана местными-неизвестными. Не по закону. Но польским властям с этим нормально, и даже попытаться поставить вандалов на место они, похоже, не собираются. Ну хотя бы ради сохранения морально-нравственных ценностей у себя в стране.