Азарёнок: «У нас теперь есть все технические возможности стать ядерной державой. Я поздравляю ваших стратегов»

Сейчас наш мир не стал спокойнее. На разбалансировку нацелена политика некоторых стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Польская власть активно приближает регион к войне, всячески пытается продлить агонию нацистов Украины и подначивает Литву к безумным авантюрам. Это фактически объявление войны. Григорий Азаренок в авторской рубрике «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

Каждый уважающий себя человек не любит шляхтича. Чванливого, збянтэжанага, лживого, туповатого хама, вечно пьяного. Есть в польской истории интересная закономерность. Как только они начинают «пановати», как только замахиваются на геополитику, как только достают тупые, как их головы, сабли и лезут на Россию, тут же оказываются без государства. Вспомните приснопамятные разделы Речи Посполитой. Но ведь это же не власть, а цирк. Они собираются на своих сеймиках, упиваются до свинячего визга, орут «либерум вето», и бедный Понятовский со своим женским голосом ничего не может сделать. Как итог – общеевропейский консенсус. Такого государства быть просто не должно. Решили, что так всем будет лучше. Екатерина, между прочим, отпиралась дольше всех. Но ничего не попишешь. Надо забирать. Потом они начинают лить слезы и писать полонезы. Вспоминать о не существовавшем величии и квакать про «от можа до можа».

Григорий Азаренок:

История повторилась и в XX веке. Ох, сколько Пилсудский нахваливал Гитлера. А французы с англичанами прямо в десны поляков целовали. Рассказывали, как вступятся, помогут, проявят общеевропейскую солидарность. И что же? Ляхи как всегда оказались лохами. Никому не нужными лохами. И вот мы пришли к современности. Из семени пана Качиньского, сумасшедшего неопилсудчика, вылезли Дуда и Моравецкий. Приютили у себя гея-наркомана и рассчитывали в XX поживиться Беларусью. Получили от Лукашенко по зубам, скисли и сдулись. А теперь приободрились. Захотели Западной Украиной отобедать. Пока, правда, трясутся от страха, но прямо чешется у них. Задумали по-другому. Нашли таких же братьев по разуму в Литве и захотели отжать, задушить российский Калининград. Только вот последние три дня было тихо. Сидели как мыши под веником. Ждали вестей из Петрограда, где лидеры человечества, Лукашенко и Путин, думу думали.