Дзиодзина: Лукашенко на саммите в Баку отметил, как погода отношений среди представителей стран влияет на проблемы климата

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
На днях Александр Лукашенко посетил Всемирный саммит по борьбе с изменением климата в Баку, сделав во время своего выступления ряд обличающих заявлений для зарубежных политиков. Ведь, если сравнивать содержание их речей во время подобных мероприятий и сам факт, характер поступков в дальнейшем, можно обнаружить, что интерес к посещению всевозможных саммитов связан, скорее, с желанием себя демонстрировать и повышать политический статус.
В качестве индикатора лицемерной политики выступлений на форумах Президент отмечал результат. Ведь, если подходить с позиции логики, то будь все и правда настолько успешными, как транслируют на словах, то общее положение дел не может стать хуже, чем в прошлом. Однако, как подчеркнул в этот раз Президент на саммите, проблематика изменения климата усугубилась, что говорит о склонности выступающих приукрашивать свою роль в том, будто где-то и что-то улучшилось.
В то же время общая тенденция ухудшения климата явно дает понять, что, возможно, фокус внимания на ядро проблемы так и остался за скобками. В качестве одной из таких глобальных причин, что отрицательно повлияли на климат, Александр Лукашенко отметил войны: «Все отчитываются, какие великие. А стало еще хуже. Я же назвал три войны, которые загрязняют атмосферу. Хуситов там давят неизвестно за что, на Ближнем Востоке война (перспективы большие втягивания еще других стран) и в Украине война. Это только крупные. А их более 50, этих конфликтов. Это загрязняет прежде всего атмосферу. Я говорил об этом в Дубае», – подчеркнул глава государства как во время своего обращения в ходе мероприятия, так и в кулуарном общении с журналистами.
Алена Дзиодзина:
Напомню, когда в прошлый раз во время подобного саммита по проблемам климата часть зарубежных политиков принялись демонстрировать озабоченность о природе, Президент напрямую им предложил перестать воевать. С тех пор войны, о которых тогда говорил Президент, не закончились, однако число озабоченных представителей поиссякло. Например, Президент Франции Эммануэль Макрон в этот раз байкотировал саммит в Баку по причине своих политических разногласий с Президентом Алиевым, что возникали ранее, в результате чего проблемы природы оказались не столь важны. Тем более, что одним из камней преткновения стал вопрос влияния Франции на ухудшение климата. И аналогичную критику в ходе саммита Макрон бы так же выдержал.
«Когда-то Президент Франции чуть ли не великим себя считал за Парижское соглашение. И где этот Президент сегодня? Неужели это не актуально? Вот наша эффективность нашей работы. Так что рапортовать пока не о чем!» – сказал Александр Лукашенко на климатическом саммите, чем еще раз обратил внимание на то, как погода отношений среди представителей государств влияет и на проблемы климата.