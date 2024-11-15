Дзиодзина: Лукашенко на саммите в Баку отметил, как погода отношений среди представителей стран влияет на проблемы климата

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

На днях Александр Лукашенко посетил Всемирный саммит по борьбе с изменением климата в Баку, сделав во время своего выступления ряд обличающих заявлений для зарубежных политиков. Ведь, если сравнивать содержание их речей во время подобных мероприятий и сам факт, характер поступков в дальнейшем, можно обнаружить, что интерес к посещению всевозможных саммитов связан, скорее, с желанием себя демонстрировать и повышать политический статус.

В качестве индикатора лицемерной политики выступлений на форумах Президент отмечал результат. Ведь, если подходить с позиции логики, то будь все и правда настолько успешными, как транслируют на словах, то общее положение дел не может стать хуже, чем в прошлом. Однако, как подчеркнул в этот раз Президент на саммите, проблематика изменения климата усугубилась, что говорит о склонности выступающих приукрашивать свою роль в том, будто где-то и что-то улучшилось.

В то же время общая тенденция ухудшения климата явно дает понять, что, возможно, фокус внимания на ядро проблемы так и остался за скобками. В качестве одной из таких глобальных причин, что отрицательно повлияли на климат, Александр Лукашенко отметил войны: «Все отчитываются, какие великие. А стало еще хуже. Я же назвал три войны, которые загрязняют атмосферу. Хуситов там давят неизвестно за что, на Ближнем Востоке война (перспективы большие втягивания еще других стран) и в Украине война. Это только крупные. А их более 50, этих конфликтов. Это загрязняет прежде всего атмосферу. Я говорил об этом в Дубае», – подчеркнул глава государства как во время своего обращения в ходе мероприятия, так и в кулуарном общении с журналистами.