Аккредитация национальных наблюдателей на выборы Президента завершится 20 января 2025 года

Территориальными комиссиями по выборам Президента Беларуси аккредитовано около 600 национальных наблюдателей. Больше всего их направили общественные объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аккредитация национальных наблюдателей завершится 20 января 2025 года, а на следующий день после этого начнется досрочное голосование. Основной день выборов – 26 января.

Сейчас же инициативные группы ведут сбор подписей в пользу претендентов на статус кандидата в Президенты. Накануне стало известно, что за действующего главу государства Александра Лукашенко, участвующего в электоральной гонке, собрано уже более 700 тысяч подписей.