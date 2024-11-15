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Аккредитация национальных наблюдателей на выборы Президента завершится 20 января 2025 года

15 ноября 2024 07:39
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Территориальными комиссиями по выборам Президента Беларуси аккредитовано около 600 национальных наблюдателей. Больше всего их направили общественные объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аккредитация национальных наблюдателей на выборы Президента завершится 20 января 2025 года-2

Аккредитация национальных наблюдателей завершится 20 января 2025 года, а на следующий день после этого начнется досрочное голосование. Основной день выборов – 26 января. 

Сейчас же инициативные группы ведут сбор подписей в пользу претендентов на статус кандидата в Президенты. Накануне стало известно, что за действующего главу государства Александра Лукашенко, участвующего в электоральной гонке, собрано уже более 700 тысяч подписей.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы

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