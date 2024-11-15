От 7 до 13% людей страдают хронической болезнью почек. Вот почему важно выявить её на ранней стадии

Почки входят в систему естественного очищения организма. Они работают в тандеме с печенью, нейтрализуя токсины и другие вредные вещества. Именно поэтому сбои в работе этого парного органа могут повлиять на весь организм в целом.

Татьяна Лутова, врач-нефролог медицинского центра «Нордин»:

По данным мировых исследований, от 7 до 13 % людей страдают хронической болезнью почек. Это любые изменения, выявляемые с помощью лабораторных и инструментальных методов, длительностью от трех месяцев и более. Симптомы могут быть любыми. Самое простое – это изменение в анализах, которое длится три месяца и более и является однотипным в нескольких анализах.

Хроническая болезнь почек на начальных стадиях обычно протекает бессимптомно, поэтому ее так сложно выявить без специальных обследований. Татьяна Лутова:

Причины могут быть разными. Первая причина – это самостоятельные заболевания почек, к которым относится гломерулонефрит, пиелонефрит, какие-то врожденные аномалии строения. Следующая довольно частая причина – это артериальная гипертензия, атеросклероз, которые довольно распространены среди людей и являются частым заболеванием. Еще одна причина – это сахарный диабет. Эти три причины в подавляющем большинстве и являются причинами хронической болезни почек.

Всего у хронической болезни почек есть пять стадий. На начальных стадиях они все еще способны выполнять свои основные функции. При этом в органах уже происходят урологические и патологические изменения. Татьяна Лутова:

У пациента с хронической болезнью почек расстраиваются многие функции организма, в частности обмен витамина D. Всем известно, что витамин D в организме из неактивной формы превращается в активную. У пациентов с хронической болезнью почек такое превращение затруднительно в связи с тем, что почка перестает выполнять эту функцию. И уже в связи с дефицитом витамина D начинают страдать кости, появляется такое заболевание, как остеопороз.

При подозрении на хроническую болезнь почек необходимо обратиться к врачу-нефрологу. Лечение на ранних стадиях проще и эффективнее. При правильном подходе можно значительно замедлить прогрессирование болезни и предотвратить осложнения. Татьяна Лутова:

Безусловно, лучше всего поддаются лечению те стадии, которые жалоб не имеют, поэтому контроль за лабораторными исследованиями и внимательное отношение к своему здоровью – это залог ранней диагностики. А ранняя диагностика – это хорошее лечение, которое не приводит к прогрессированию. Кроме анализов, пациентам рекомендовано назначить ультразвуковое исследование почек. И для первичного осмотра врача-нефролога этого достаточно. Все другие исследования назначаются после осмотра. Нормальное УЗИ вовсе не исключает наши диагнозы, а, скорее, их подтверждает.