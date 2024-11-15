Электоральные волонтёры начали работать на пикетах по сбору подписей

Электоральные волонтеры начали работать на пикетах. Что нужно знать о выборах? И почему важен голос каждого? Задача добровольцев – информирование избирателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добровольцы работают на пикетах по сбору подписей. Каждому, с кем состоялся разговор, вручают тематические листовки. Такой формат взаимодействия с избирателем призван повысить правовую культуру граждан.

Впрочем, в последние годы общество заметно повзрослело в политическом отношении. И в подтверждение тому – активность, которую демонстрируют белорусы уже на этапе сбора подписей за потенциальных кандидатов.