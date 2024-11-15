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Электоральные волонтёры начали работать на пикетах по сбору подписей

15 ноября 2024 06:57
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Электоральные волонтеры начали работать на пикетах. Что нужно знать о выборах? И почему важен голос каждого? Задача добровольцев – информирование избирателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электоральные волонтёры начали работать на пикетах по сбору подписей-2

Добровольцы работают на пикетах по сбору подписей. Каждому, с кем состоялся разговор, вручают тематические листовки. Такой формат взаимодействия с избирателем призван повысить правовую культуру граждан. 

Впрочем, в последние годы общество заметно повзрослело в политическом отношении. И в подтверждение тому – активность, которую демонстрируют белорусы уже на этапе сбора подписей за потенциальных кандидатов. 

Электоральные волонтёры начали работать на пикетах по сбору подписей-4

Гражданский долг любого человека, живущего в Беларуси, мирной, процветающей стране, – прийти и принять участие в электоральной кампании.

Электоральные волонтёры начали работать на пикетах по сбору подписей-6

Это наше будущее, будущее наших детей и нашего государства, нашей страны. 

Электоральные волонтёры начали работать на пикетах по сбору подписей-8

Я за стабильность. Хочу, чтобы мой ребенок жил в стабильной, спокойной стране, без каких-то конфликтов, без какого-то участия в военных действиях.

Активность граждан и понимание политических процессов подтверждают и данные социологического исследования, проведенного аналитическим центром EcooM. 65 % респондентов ответили, что всегда ходят голосовать. Еще почти 16 % признались, что стараются ходить на выборы. Это значит, что абсолютное большинство белорусов пользуются своим избирательным правом.

# Выборы в Беларуси

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