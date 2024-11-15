Электоральные волонтёры начали работать на пикетах по сбору подписей

Электоральные волонтеры начали работать на пикетах. Что нужно знать о выборах? И почему важен голос каждого? Задача добровольцев – информирование избирателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Электоральные волонтеры начали работать на пикетах. Что нужно знать о выборах? И почему важен голос каждого? Задача добровольцев – информирование избирателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Добровольцы работают на пикетах по сбору подписей. Каждому, с кем состоялся разговор, вручают тематические листовки. Такой формат взаимодействия с избирателем призван повысить правовую культуру граждан.
Впрочем, в последние годы общество заметно повзрослело в политическом отношении. И в подтверждение тому – активность, которую демонстрируют белорусы уже на этапе сбора подписей за потенциальных кандидатов.
Гражданский долг любого человека, живущего в Беларуси, мирной, процветающей стране, – прийти и принять участие в электоральной кампании.
Это наше будущее, будущее наших детей и нашего государства, нашей страны.
Я за стабильность. Хочу, чтобы мой ребенок жил в стабильной, спокойной стране, без каких-то конфликтов, без какого-то участия в военных действиях.
Активность граждан и понимание политических процессов подтверждают и данные социологического исследования, проведенного аналитическим центром EcooM. 65 % респондентов ответили, что всегда ходят голосовать. Еще почти 16 % признались, что стараются ходить на выборы. Это значит, что абсолютное большинство белорусов пользуются своим избирательным правом.