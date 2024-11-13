Дзиодзина: Лукашенко, говоря о победе Трампа, не произнёс ничего плохого, а лишь подчеркнул сильные стороны каждого кандидата
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда в нашей жизни появляется кто-либо, с кем отношения до того складывались непросто или шли по пути конфликта, то психологически достаточно сложно потом отмечать его сильные стороны или, например, хвалить за успехи. Ведь основным отпечатком в воспоминании про того человека оседает набор эмоций, которые возникали в контакте.
Алена Дзиодзина:
На самом деле, подобная практика в психологии отношений – нормально, поскольку динамика контакта с другими людьми так или иначе задействует набор психологических закономерностей личности, что заложены в нас природой. И определенная часть людей, имея, к примеру, набор личных обид, просто не может потом смахнуть с плеча этот осадок и попытаться наладить контакты с обидчиком заново.
Однако в данном случае мы говорим про базис, и варианты дальнейшего восприятия того человека все равно существуют. В данном случае точно так же влияет особенность личности. И чем личность сильнее, тем скорее человек сумеет отметить сильные качества или успехи тех, кто, возможно, пытался его задеть за живое.
Именно потому одни люди склонны всячески пытаться «куснуть» тех, кто когда-либо пытался причинить им что-то дурное, а другие умеют прощать. В мире политики, как правило, происходит нечто подобное. Только масштабы ущерба, как и возможных личных обид между странами и народами, совершенно иные. И такой немаловажный аспект, как именно сложатся отношения государств на внешнеполитическом контуре, зависит от их представителей: характера их комментариев и восприятия.
Когда на прошлой неделе Александр Лукашенко в общении с журналистами комментировал прошедшие выборы в США, то невольно обращает на себя внимание то, как именно он говорит о Трампе, Камале Харрис и демократах, которые за последние четыре года далеко не всегда были к нам дружелюбны.
Алена Дзиодзина:
Символично то, что, говоря о каждом из них, Президент не произнес ничего плохого, а лишь подчеркнул сильные стороны каждого. «Трамп, конечно, – это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошелся», – подчеркнул глава государства те качества личности, что, возможно, помогли ему одержать победу. Ведь стоит отметить, что для победы на выборах в США в таких серьезных условиях конкуренции и череде препятствий нужно было упорство. И нужно быть сильной личностью, чтобы это отметить. Публично. Несмотря на дух конкуренции между странами, что проявляется то в виде санкций, то в комментариях со стороны оппонентов с Запада.
И пока зарубежный мир склонен уничтожать политических конкурентов словом, нетипично для мира политики, нашлось несколько добрых слов у Александра Лукашенко и в отношении Харрис: «Камала – героическая женщина, и ей не надо плакать. Я сегодня посмотрел, переживает: проиграла. Америка созрела избрать чернокожего Президента, но Америка не созрела еще избрать женщину. Америка к этому не готова. И она нос в нос шла с этим «бульдозером». Она сделала все возможное и невозможное. Она молодец, поэтому плакать ей ни в коем случае нельзя», – подчеркнул Александр Лукашенко так, словно бы утешал ее лично.
Смогли бы точно с таким же характером дружелюбия прокомментировать события в Беларуси лидеры Запада – вопрос довольно открытый. Но тот факт, что именно президент Беларуси так смог, символизирует то, что в нем нет стремления утверждать позиции в мире политики через принижение третьих лиц. А свой политический статус на мировой арене он склонен закреплять, скорее, успехами и эффективными связями между странами.
Но еще один значимый тезис Президента был в том, что важно уметь конкурировать, воспринимая поражение не в качестве личного оскорбления, а как перспективу развития: «Проиграли — будем работать дальше. Это со стороны Демократической партии хороший пример для всего мира», – подчеркнул Президент. Мир мог бы жить мудрее, если бы у него учился.