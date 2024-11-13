Дзиодзина: Лукашенко, говоря о победе Трампа, не произнёс ничего плохого, а лишь подчеркнул сильные стороны каждого кандидата

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики. Алена Дзиодзина, психолог:

Когда в нашей жизни появляется кто-либо, с кем отношения до того складывались непросто или шли по пути конфликта, то психологически достаточно сложно потом отмечать его сильные стороны или, например, хвалить за успехи. Ведь основным отпечатком в воспоминании про того человека оседает набор эмоций, которые возникали в контакте.

Алена Дзиодзина:

На самом деле, подобная практика в психологии отношений – нормально, поскольку динамика контакта с другими людьми так или иначе задействует набор психологических закономерностей личности, что заложены в нас природой. И определенная часть людей, имея, к примеру, набор личных обид, просто не может потом смахнуть с плеча этот осадок и попытаться наладить контакты с обидчиком заново. Однако в данном случае мы говорим про базис, и варианты дальнейшего восприятия того человека все равно существуют. В данном случае точно так же влияет особенность личности. И чем личность сильнее, тем скорее человек сумеет отметить сильные качества или успехи тех, кто, возможно, пытался его задеть за живое. Именно потому одни люди склонны всячески пытаться «куснуть» тех, кто когда-либо пытался причинить им что-то дурное, а другие умеют прощать. В мире политики, как правило, происходит нечто подобное. Только масштабы ущерба, как и возможных личных обид между странами и народами, совершенно иные. И такой немаловажный аспект, как именно сложатся отношения государств на внешнеполитическом контуре, зависит от их представителей: характера их комментариев и восприятия. Когда на прошлой неделе Александр Лукашенко в общении с журналистами комментировал прошедшие выборы в США, то невольно обращает на себя внимание то, как именно он говорит о Трампе, Камале Харрис и демократах, которые за последние четыре года далеко не всегда были к нам дружелюбны.