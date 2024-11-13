Укрепление дружбы, расширение контактов и стимулирование изучения китайского языка и культуры. Ежегодную премию посла Китая вручили в Минске. Лауреатами стали 36 школьников и студентов, которые добились значительных успехов в изучении китайского языка и культуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Награда уже стала визитной карточкой двустороннего образовательного сотрудничества. Это возможность не только поощрить молодежь, но и укрепить связи КНР и Беларуси. Сегодня между нашими странами реализуются проекты в различных отраслях экономики: биотехнологии, фармацевтика, IT. С учетом этого возрастает и спрос на специалистов, способных использовать китайский язык в профессиональной деятельности. На будущие поколения ложится и ответственность по дальнейшему формированию Сообщества единой судьбы Беларуси и Китая.

Антон Рудый, учащийся школы № 10 Минска: Китайский язык нужен не только лингвистам, переводчикам. В Китае и Беларуси есть много различных предприятий, где китайский язык, безусловно, является огромным плюсом. Я думаю, что я смогу в будущем где-нибудь себя там реализовать.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Я уверен, что общими усилиями число этих выдающихся молодых людей будет еще расти. Сейчас в Китае обучаются свыше тысячи белорусских студентов, а в Беларуси обучаются около 12 тысяч китайских студентов. И число это постоянно повышается. Хочу особенно отметить, что сейчас в Беларуси функционирует семь институтов Конфуция.

С момента учреждения престижной премии ее обладателями стали уже более 300 человек. А изучением китайского языка увлечены десятки тысяч белорусов.