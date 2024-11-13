В Минске проходит первый международный молодёжный форум «Диалог будущего»

Как сформировать общее мирное будущее и, самое главное, сохранить его – ответ на этот вопрос ищет молодежь Беларуси и Донецкой Народной Республики на Международном форуме «Диалог будущего», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка объединила более 300 участников. В числе гостей – представители органов государственной власти, бизнеса, IT-сферы, креативных индустрий, СМИ и активная молодежь из Беларуси и Донецкой Народной Республики. Форум станет площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием молодежного предпринимательства, межкультурного сотрудничества. Участники затронут темы экономической безопасности, IT-технологий, социальной миссии молодежи, а также взаимной поддержки в современных условиях.

Анастасия Карась, главный специалист Партизанского районного комитета БРСМ: Молодежь ДНР не находится в изоляции. С ними тоже ведется постоянный контакт, проходят различные встречи, передается какая-то помощь. И наша молодежь всегда рада этому сотрудничеству. Всегда поддержат, всегда придут на помощь.

Александр Волошин, член Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:

Для Донбасса очень важна та поддержка, которую в трудный момент, вы знаете, какая сегодня складывается у нас обстановка: идут активные боевые действия. И вот эта поддержка братского белорусского народа и Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, она неоценима. И могу сказать, что Российская Федерация, что люди на Донбассе никогда не забудут эту поддержку.

Встречи рассчитаны на два дня. Цель форума – создание единой платформы для внедрения новых идей в молодежном предпринимательстве и построение доверительных отношений между представителями разных государств.