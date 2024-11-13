Между Минском и Мюнхеном с декабря начнёт курсировать автобус

От столичного автовокзала «Центральный» автобусы будут отправляться по пятницам в полдень. Время в пути составит около 26 часов. Уехать из Мюнхена можно будет в воскресенье в час дня. А в белорусскую столицу автобус прибудет на следующий день в пять вечера. Рейсы запланированы каждую неделю. Маршрут проляжет через немецкую столицу и Нюрнберг.