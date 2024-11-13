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Между Минском и Мюнхеном с декабря начнёт курсировать автобус

13 ноября 2024 07:43
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Хорошая новость для любителей путешествовать. Новый автобусный рейс, запущенный «Минсктрансом», свяжет Минск и немецкий Мюнхен. Первые пассажиры смогут проехать по маршруту уже 6 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между Минском и Мюнхеном с декабря начнёт курсировать автобус-2

От столичного автовокзала «Центральный» автобусы будут отправляться по пятницам в полдень. Время в пути составит около 26 часов. Уехать из Мюнхена можно будет в воскресенье в час дня. А в белорусскую столицу автобус прибудет на следующий день в пять вечера. Рейсы запланированы каждую неделю. Маршрут проляжет через немецкую столицу и Нюрнберг.

# Путешествия # Туризм

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